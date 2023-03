Khởi tố, bắt tạm giam 3 người tại Trung tâm đăng kiểm 50-09D

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 người tại Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới 50-09D (có trụ sở tại đường Tỉnh lộ 8 Ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi).

3 người bị bắt, gồm: Chủ đầu tư Trung tâm Lê Minh Huy, nguyên Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiệp (46 tuổi, ngụ Quận 6) và Từ Tấn Kiên (42 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra về tội "nhận hối lộ" quy định tại khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đây là động thái của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM mở rộng điều tra vụ án “Môi giới hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Giả mạo trong công tác”, “Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật”, “Xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh./.