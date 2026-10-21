Khởi tố đối tượng dùng dao truy đuổi công an ở Hà Nội

Ngày 21/10, Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Tiến (sinh năm 1981, trú tại thôn Minh Khai, xã An Khánh) về tội “Chống người thi hành công vụ”, quy định tại khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, tổ công tác Công an xã An Khánh đến nhà Nguyễn Duy Tiến để chuyển giấy mời, đề nghị đối tượng đến trụ sở làm việc. Tuy nhiên, Tiến bất ngờ dùng dao bầu đe dọa, tấn công và truy đuổi tổ công tác.

Đối tượng Nguyễn Duy Tiến tại cơ quan Công an.

Sau đó, đối tượng tiếp tục điều khiển xe máy đuổi theo tấn công lực lượng chức năng, gây mất an ninh, trật tự trên tuyến đường La Phù.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Duy Tiến về tội “Chống người thi hành công vụ”, theo khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp Công an xã An Khánh thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.