Khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ tại Hưng Yên

Ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hà Văn Bằng (SN 2009, trú tại thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên) về hành vi “Chống người thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực IV phê chuẩn theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã phối hợp với gia đình và các cơ quan, tổ chức có liên quan giáo dục, nhắc nhở đối với N.Đ.N (SN 2012, trú tại thôn Đức Nhuận, xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên); bàn giao cho gia đình trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục và yêu cầu gia đình cam kết tăng cường quản lý, không để đối tượng tiếp tục vi phạm pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tống đạt các quyết định tố tụng đối với Hà Văn Bằng.

Trước đó, theo tài liệu điều tra, Công an xã Phụng Công tiếp nhận thông tin vụ việc từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên. Theo đó, vào khoảng 22h55’ ngày 6/7, trong quá trình thực hiện phương án phòng ngừa, xử lý các nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, “rú ga”, “nẹt pô”, gây rối trật tự công cộng trên tuyến đường ĐT379, thuộc địa bàn xã Văn Giang và xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên, lực lượng chức năng phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 89K1-111.21.

Cả hai không đội mũ bảo hiểm; phương tiện đã bị độ chế, tháo bỏ toàn bộ phần vỏ nhựa bên ngoài. Đáng chú ý, người ngồi sau cầm một tuýp sắt dài khoảng 3 mét, đầu gắn dao bầu nhọn, điều khiển xe chạy lạng lách, đánh võng với tốc độ cao. Khi tổ công tác áp sát, ra hiệu lệnh dừng phương tiện, đối tượng ngồi sau đã dùng phóng lợn khua về phía các cán bộ Cảnh sát giao thông nhằm cản trở lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ và tạo điều kiện bỏ chạy.

Sau khi áp sát, dừng được phương tiện và khống chế các đối tượng, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe mô tô là N.Đ.N; người ngồi sau là Hà Văn Bằng, người cầm dao phóng lợn.

Khởi tố đối tượng lừa đảo giới thiệu việc làm, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Quang Vinh (SN 1997), trú tại phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trần Lĩnh