Khởi tố đôi vợ chồng đánh cô gái trẻ giữa đường

Ngày 11/7, tại Hội nghị giao ban báo chí 6 tháng đầu năm 2023 do Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức, Đại tá Nguyễn Văn Giá - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vị Thanh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thanh Thiên (SN 2002), ngụ phường 7, thành phố Vị Thanh và Võ Thiên Kim (SN 2004), ngụ phường 5, thành phố Vị Thanh, về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Đây là 2 đối tượng đã đánh cô gái trẻ giữa đường gây bức xúc dư luận trong những ngày qua.

Đại tá Nguyễn Văn Giá - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang thông tin vụ việc tại buổi họp báo.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Giá - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, hiện Võ Thiên Kim đang mang thai nên được tại ngoại, còn Trương Thanh Thiên đã bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan Công an đang truy bắt.

Đối với nạn nhân Đ.T.C.L. (SN 2005), kết quả giám định thương tích là 6%.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên to lớn đấm thẳng vào mặt một cô gái nhiều lần. Cùng với đó, một phụ nữ mặc áo đen, tay cầm nón bảo hiểm tiến lại, vừa nói vừa đập nón vào đầu cô gái. Cô gái bị đánh chỉ biết giải thích và nói xin lỗi. Đoạn clip này đã thu hút hàng chục ngàn lượt chia sẻ, nhiều bình luận bày tỏ phẫn nộ.

Cô gái trẻ bị đôi nam nữ hành hung (Ảnh cắt từ clip)

Ngay sau đó, cơ quan chức năng thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã vào cuộc xác minh. Theo điều tra ban đầu, đây là vụ cố ý gây thương tích, xảy ra tại khu vực 2, phường 4, thành phố Vị Thanh vào tối 3/7.

Cơ quan công an Thành phố Vị Thanh đã triệu tập các đối tượng liên quan, tuy nhiên người đàn ông đánh cô gái đã lẩn trốn.