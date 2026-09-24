English
/ TIN NÓNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố giám đốc tổ chức đổ trái phép hơn 4.500 tấn chất thải ở Hà Nội

Thứ Năm, 17:01, 24/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an Hà Nội khởi tố Nguyễn Văn Chăm, Giám đốc Công ty TNHH MTV vận tải Việt Dũng, do chỉ đạo 4 lái xe thực hiện 255 chuyến đổ trái phép hơn 4.500 tấn chất thải xây dựng ra môi trường.

Phát hiện xe chở bùn thải đổ trái phép

Ngày 24/9, Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chăm (SN 1981, trú tại thôn Đức Hợp, xã Kim Động, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”, quy định tại Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, tổ công tác của UBND xã Hồng Vân phối hợp Công an xã kiểm tra tại công trường thi công đường Vành đai 4, khu vực đầm Xâm Thị.

khoi to giam doc to chuc do trai phep hon 4.500 tan chat thai o ha noi hinh anh 1
Hiện trường vụ đổ chất thải

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một xe tải biển kiểm soát 29H-XXX.27 đang vận chuyển đất, bùn có dấu hiệu chuẩn bị đổ thải trái phép ra môi trường.

Qua kiểm tra, lái xe khai nhận đang vận chuyển bùn thải từ một công trình nhà ở xã hội tại phường Yên Sở đến khu vực đầm Xâm Thị theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Chăm.

Ngay sau đó, Công an xã Hồng Vân phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, làm rõ những người liên quan.

khoi to giam doc to chuc do trai phep hon 4.500 tan chat thai o ha noi hinh anh 2
Giám đốc Công ty TNHH MTV vận tải Việt Dũng bị khởi tố

255 chuyến đổ thải, hơn 4.500 tấn chất thải

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Văn Chăm là Giám đốc Công ty TNHH MTV vận tải Việt Dũng. Chăm đã chỉ đạo 4 lái xe vận chuyển đất thải từ công trình xây dựng đến khu vực đầm Xâm Thị để đổ trái phép.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Chăm thừa nhận đã tổ chức thực hiện 255 chuyến đổ thải trái quy định. Tổng khối lượng chất thải được xác định tương đương hơn 4.500 tấn.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chăm về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường” theo Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Danh Thiết/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố 2 đối tượng đổ trộm hơn 315 tấn chất thải đá, gây ô nhiễm môi trường
Khởi tố 2 đối tượng đổ trộm hơn 315 tấn chất thải đá, gây ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Anh (SN 1968) và Lê Văn Nhanh (SN 1984, cùng trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi "Gây ô nhiễm môi trường".

Khởi tố 2 đối tượng đổ trộm hơn 315 tấn chất thải đá, gây ô nhiễm môi trường

Khởi tố 2 đối tượng đổ trộm hơn 315 tấn chất thải đá, gây ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Anh (SN 1968) và Lê Văn Nhanh (SN 1984, cùng trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi "Gây ô nhiễm môi trường".

Khởi tố 3 bị can về hành vi đổ trộm gần 700 tấn chất thải bê tông ra môi trường
Khởi tố 3 bị can về hành vi đổ trộm gần 700 tấn chất thải bê tông ra môi trường

VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 3 vụ án và 3 bị can, trong đó có giám đốc doanh nghiệp liên quan do liên quan vụ đổ trộm gần 700 tấn chất thải bê tông ra môi trường.

Khởi tố 3 bị can về hành vi đổ trộm gần 700 tấn chất thải bê tông ra môi trường

Khởi tố 3 bị can về hành vi đổ trộm gần 700 tấn chất thải bê tông ra môi trường

VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 3 vụ án và 3 bị can, trong đó có giám đốc doanh nghiệp liên quan do liên quan vụ đổ trộm gần 700 tấn chất thải bê tông ra môi trường.

Nhiều giám đốc công ty môi trường bị bắt liên quan vụ đổ trộm 7.800 tấn chất thải
Nhiều giám đốc công ty môi trường bị bắt liên quan vụ đổ trộm 7.800 tấn chất thải

VOV.VN - Ba giám đốc của ba công ty môi trường tại Hà Nội vừa bị bắt khẩn cấp liên quan vụ đổ trộm hơn 7.800 tấn chất thải.

Nhiều giám đốc công ty môi trường bị bắt liên quan vụ đổ trộm 7.800 tấn chất thải

Nhiều giám đốc công ty môi trường bị bắt liên quan vụ đổ trộm 7.800 tấn chất thải

VOV.VN - Ba giám đốc của ba công ty môi trường tại Hà Nội vừa bị bắt khẩn cấp liên quan vụ đổ trộm hơn 7.800 tấn chất thải.

Phát hiện dấu hiệu hình sự trong 3 vụ đổ trộm chất thải ở KCN Biên Hòa 1
Phát hiện dấu hiệu hình sự trong 3 vụ đổ trộm chất thải ở KCN Biên Hòa 1

VOV.VN - Lợi dụng việc di dời các cơ sở sản xuất, một số đối tượng đã đổ trộm chất thải, khiến môi trường tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng.

Phát hiện dấu hiệu hình sự trong 3 vụ đổ trộm chất thải ở KCN Biên Hòa 1

Phát hiện dấu hiệu hình sự trong 3 vụ đổ trộm chất thải ở KCN Biên Hòa 1

VOV.VN - Lợi dụng việc di dời các cơ sở sản xuất, một số đối tượng đã đổ trộm chất thải, khiến môi trường tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật