Khởi tố giám đốc tổ chức đổ trái phép hơn 4.500 tấn chất thải ở Hà Nội

Phát hiện xe chở bùn thải đổ trái phép

Ngày 24/9, Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chăm (SN 1981, trú tại thôn Đức Hợp, xã Kim Động, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”, quy định tại Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, tổ công tác của UBND xã Hồng Vân phối hợp Công an xã kiểm tra tại công trường thi công đường Vành đai 4, khu vực đầm Xâm Thị.

Hiện trường vụ đổ chất thải

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một xe tải biển kiểm soát 29H-XXX.27 đang vận chuyển đất, bùn có dấu hiệu chuẩn bị đổ thải trái phép ra môi trường.

Qua kiểm tra, lái xe khai nhận đang vận chuyển bùn thải từ một công trình nhà ở xã hội tại phường Yên Sở đến khu vực đầm Xâm Thị theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Chăm.

Ngay sau đó, Công an xã Hồng Vân phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, làm rõ những người liên quan.

Giám đốc Công ty TNHH MTV vận tải Việt Dũng bị khởi tố

255 chuyến đổ thải, hơn 4.500 tấn chất thải

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Văn Chăm là Giám đốc Công ty TNHH MTV vận tải Việt Dũng. Chăm đã chỉ đạo 4 lái xe vận chuyển đất thải từ công trình xây dựng đến khu vực đầm Xâm Thị để đổ trái phép.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Chăm thừa nhận đã tổ chức thực hiện 255 chuyến đổ thải trái quy định. Tổng khối lượng chất thải được xác định tương đương hơn 4.500 tấn.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chăm về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường” theo Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.