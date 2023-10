Khởi tố kẻ cướp ngân hàng ở Tiền Giang

Công an tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Võ Thanh Hòa (27 tuổi, ngụ huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) để điều tra hành vi "cướp tài sản".

Võ Thanh Hòa sau bị bị bắt giữ (Ảnh: CTV)

Như đã thông tin, lúc 13h37 ngày 25/9, Võ Thanh Hòa mang khẩu trang, đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy không biển số đột nhập Phòng giao dịch khu Công nghiệp Mỹ Tho (xã Trung An, TP Mỹ Tho) trực thuộc Agribank thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Sau đó Hòa dùng súng tự chế uy hiếp giao dịch viên nhằm mục đích cướp tiền.

Lúc này các giao dịch viên của phòng giao dịch đã nhanh trí đưa hết số tiền vào két sắt khóa lại. Người của ngân hàng yêu cầu Hòa vào kho để lấy tiền nhưng nghi phạm không chịu vào. Tất cả nhân viên lợi dụng sự mất tập trung của Hòa đã vào kho chốt cửa và cố thủ bên trong. Từ đó, tài sản của ngân hàng được bảo đảm và không ai bị thương tích.

Các giao dịch viên cũng nhanh chóng nhấn còi báo động khẩn cấp có kết nối với Trung tâm Cảnh sát 113 Công an tỉnh Tiền Giang, đồng thời hô to để mọi người ẩn nấp an toàn và gọi điện thoại kịp thời đến các cơ quan công an.

Võ Thanh Hòa đột nhập vào Phòng giao dịch của ngân hàng Agribank thành phố Mỹ Tho để cướp tiền.

Các chiến sĩ cảnh sát cơ động và bảo vệ tại đây đã tiếp cận kêu gọi Hòa bỏ súng tự chế nhằm bảo đảm an toàn cho nhân viên và người dân đến giao dịch. Không lấy được tiền, Hòa đã bỏ súng tự chế và lên xe máy tẩu thoát. Đến ngày 27/9, Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt được Võ Thanh Hòa khi đang lẩn trốn tại phường 10, TP. Mỹ Tho.

Được biết, Võ Thanh Hòa đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích và bị án tù 5 năm, hiện là đối tượng có sử dụng ma túy và nằm trong diện quản lý.