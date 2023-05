Khởi tố kẻ đấm vào mặt Đại úy công an ở Bắc Giang

Trước đó, khoảng 20h ngày 12/4, Đỗ Văn Đông và vợ là chị Lưu Thị H. (SN 1985) xảy ra cãi vã, đánh nhau tại nhà riêng ở thôn Liên Khuyên, xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Các con của Đông và chị H. đã hoảng sợ, la hét gọi người xung quanh đến can ngăn. Thấy vậy, người dân địa phương đã báo tin về vụ việc đến Công an xã Huyền Sơn.

Đỗ Văn Đông tại cơ quan điều tra.

Ngay sau khi nhận được tin, Đại úy Nguyễn Văn Hiệp và Thượng sỹ Nguyễn Trọng Thế - cán bộ Công an xã Huyền Sơn đến gia đình Đông để xác minh.

Khi đến nhà vợ chồng Đông, Đại úy Hiệp đã giải thích cho Đông biết rõ lý do lực lượng Công an xã Huyền Sơn có mặt để thực hiện nhiệm vụ. Đối tượng Đông đã không nghe khuyên can, giải thích mà còn tấn công, đấm vào mặt một cán bộ công an.

Trước thái độ hung hãn, côn đồ của đối tượng Đông, tổ công tác công an xã cùng một số người dân có mặt tại đó đã khống chế, bắt giữ Đông, sau đó lập biên bản, bàn giao Đông và các tài liệu, chứng cứ cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Nam.

Tại Cơ quan điều tra, Đỗ Văn Đông đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Nam đang củng cố hồ sơ, xử lí đối tượng theo quy định./.