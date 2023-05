Khởi tố nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông

Khởi tố vụ án liên quan vụ sạt trượt đất tại Khu công nghiệp Nhân Cơ, Đắk Nông

VOV.VN - Chiều 30/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Nông, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 bị can liên quan đến sự cố sụt lún, sạt trượt nghiêm trọng tại Khu công nghiệp Nhân Cơ, huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông.