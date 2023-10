Khởi tố nhóm thanh thiếu niên đua xe trái phép ở Bắc Giang

Ngày 12/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn (Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng.

Các đội tượng gồm: Nguyễn Tất Thịnh (SN 2005); Trần Hữu Phát (SN 2007); Hoàng Văn Công (SN 1995); Phạm Văn Phúc (SN 2000), đều có hộ khẩu thường trú tại xã Phượng Sơn (Lục Ngạn).

Các đối tượng và phương tiện vi phạm tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 10/9, trên nền tảng mạng xã hội Tiktok, có 1 video do tài khoản mang tên “Nguyễn Tất Thịnh” đăng tải 1 video với nội dung có hình ảnh từ 4 đến 6 người có hành vi tụ tập đua xe trái phép tại Quốc lộ 31, thuộc xã Phượng Sơn.

Qua xác minh xác định, hơn 22 giờ ngày 7/9/2023, tại khu vực đối diện Trường THPT Lục Ngạn số 3 thuộc địa phận thôn Phượng Khanh, xã Phượng Sơn, các đối tượng Thịnh, Phát, Công, Phúc sử dụng xe mô tô, đã thay đổi kết cấu xe, tổ chức đua xe trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, làm ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Qua đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn khuyến cáo các bậc phụ huynh thường xuyên quan tâm giáo dục con em không tụ tập đua xe trái phép dưới bất kỳ hình thức nào gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Quá trình điều tra nếu cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.