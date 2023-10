Lừa vay tiền buôn ô tô cũ, chiếm đoạt 30 tỷ đồng

Lừa đảo tiền của khách hàng, Giám đốc công ty BĐS ở Bình Dương bị bắt

VOV.VN - Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Minh (40 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".