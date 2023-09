Người phụ nữ bị bắt quả tang mua bán ma túy

Ngày 21/9, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự La Thị Kim Nhung, 35 tuổi, trú tại xã An Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

La Thị Kim Nhung tại Cơ quan công an

Trước đó, chiều 20/9, công an huyện Châu Thành nhận được tin báo của quần chúng nhân dân cho biết, tại căn nhà của La Thị Kim Nhung có nhóm người đang tổ chức uống rượu có biểu hiện tàng trữ và mua bán trái phép chất ma tuý.

Tiến hành kiểm tra, Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - Công an tỉnh phát hiện bắt quả tang Nhung có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 32 túi nylon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma tuý, 28 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều dụng cụ, tang vật liên quan.

Tang vật thu giữ tại hiện trường

Bước đầu Nhung khai nhận những túi nylon chứa tinh thể màu trắng là ma tuý do 1 người đàn ông đem đến đưa Nhung. Tuy nhiên, khi vừa bán được 1 túi ma tuý thì bị lực lượng công an kiểm tra bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang được lực lượng điều tra Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan.