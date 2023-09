Khởi tố 6 đối tượng về hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy

Trước đó, như VOV.VN đã đưa tin; ngày 10/9/2023, Công an thành phố Hoà Bình đã bắt giữ nhóm thanh niên tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại phòng 1503- Tòa A, khu nhà ở Sao Vàng, thuộc tổ 5, Phường Quỳnh Lâm, TP. Hòa Bình.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 9 đối tượng (gồm: 5 nam, 4 nữ) đang có hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma tuý, lực lượng chức năng đã thu giữ 9 viên nén ma túy màu xám, nhiều túi nilon chứa ma túy cùng nhiều vật dụng phục vụ cho việc sử dụng ma tuý. Tổng trọng lượng thu giữ là 54.484 gam.

Các đối tượng trong vụ việc

Tại cơ quan công an, các bị can đã thừa nhận hành vi của mình. Trong đó, bị can Nguyễn Ngọc Mai, SN: 1994, HKTT: Tổ 07, Phường Đồng Tiến, TP. Hòa Bình là chủ nhà; bị can Tạ Văn Tuấn, SN: 2000; HKTT: Tổ 13, Phường Phương Lâm, TP. Hòa Bình là kẻ chủ mưu tổ chức.

Hiện Công an thành phố Hòa Bình đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo các quy định của pháp luật.

Qua sự việc trên, Công an thành phố Hòa Bình khuyến cáo nhân dân trên địa bàn thành phố, khi phát hiện thấy có biểu hiện tập trung đông người, bật nhạc to, nghi vấn tổ chức, sử dụng ma túy tại các căn hộ, khu chung cư, tập thể thì kịp thời thông tin, báo cho Công an phường sở tại hoặc Đội Ma tuý - Công an thành phố Hòa Bình để thụ lý, giải quyết.