Nhóm nam nữ tụ tập sử dụng ma túy trong căn hộ chung cư

Nhóm nam nữ bị bắt quả tang sử dụng ma túy trong căn hộ chung cư

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện có 9 người (5 nam, 4 nữ) đang có hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma tuý, đồng thời thu giữ nhiều vật dụng phục vụ cho việc sử dụng ma tuý.

Qua test nhanh cả nhóm này đều dương tính với chất ma túy. Công an thành phố đã tạm giữ hình sự đối với 6/9 đối tượng.

Hiện công an thành phố đang điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo các quy định của pháp luật.

Công an khuyến cáo người dân khi phát hiện thấy có biểu hiện tập trung đông người, bật nhạc to, nghi vấn tổ chức, sử dụng ma túy tại các căn hộ, khu chung cư, tập thể thì báo cho công an phường sở tại hoặc Đội Ma tuý - Công an thành phố Hòa Bình để thụ lý, giải quyết.