Nhóm thanh thiếu niên dùng vỏ chai, dao đuổi chém nam sinh tại Quảng Ninh

Thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh về việc xác minh làm rõ nội dung clip 1 nam thanh niên bị các đối tượng dùng hung khí gây thương tích vào rạng sáng 30/7 tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, Công an TP Hạ Long phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Ninh triệu tập, xử lý nhóm đối tượng liên quan.

Nhóm thanh thiếu niên tại cơ quan công an

Nhóm đối tượng gồm Bùi Quốc A. (SN 2003, trú tại xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh); H.T.K. (SN 2007, trú tại TP Uông Bí, Quảng Ninh); Đ.M.D. (SN 2007) và N.Q.V. (SN 2005), cùng trú tại TX Quảng Yên, Quảng Ninh.

Nhóm này thừa nhận đã dùng vỏ chai bia và dao đuổi đánh, chém gây thương tích cho N.V.H. (SN 2007, trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh). Sau khi thực hiện hành vi, đối tượng N.Q.V. đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Hiện Công an thành phố Hạ Long đang tập trung truy xét N.Q.V., thu giữ vật chứng, hoàn thiện hồ sơ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.