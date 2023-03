Nữ văn thư mang 60 thùng hồ sơ đi bán phế liệu bị khởi tố

Đang củng cố hồ sơ để khởi tố người phụ nữ lăng mạ CSGT ở Thanh Hóa

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bá Thước đã ra quyết định tạm giữ hình sự phụ nữ này, phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án Nhân dân huyện củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.