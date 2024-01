Phá đường dây vận chuyển hơn 290kg ma túy từ Lào về Việt Nam

Qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia với số lượng rất lớn từ Lào qua biên giới đường bộ các tỉnh Bắc miền Trung rồi đưa về TPHCM tiêu thụ.

Công an TPHCM đã chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an các địa phương có liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ và triển khai kế hoạch đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm trên. Lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét, bắt 26 đối tượng, thu giữ hơn 290kg ma túy các loại được ngụy trang tinh vi trong các gói trà, cà phê cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác.

Tang vật vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Với thành tích đặc biệt xuất sắc trên, ngày 3/1, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen, biểu dương Công an TPHCM trong triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn về ma túy, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Như vậy, hơn 15 ngày triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, Công an TPHCM đã 2 lần được lãnh đạo Bộ Công an tặng thư khen về những chiến công đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm có yếu tố nước ngoài, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, góp phần đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Hiện Công an TPHCM đang mở rộng điều tra vụ án nêu trên, bắt giữ các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.