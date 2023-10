Phát hiện nhóm người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Nhóm người Trung Quốc không xuất trình được giấy tờ xuất nhập cảnh hợp pháp

Hồi 00h05 ngày 20/10, tại Km 311+300, Quốc lộ 3, thuộc phố Hòa Nam, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng kiểm tra hành chính xe ô tô BKS 20A-662.xx do N.N.H., trú tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên điều khiển, phát hiện trên xe chở theo 4 người Trung Quốc.

Nhóm người này không xuất trình được giấy tờ xuất nhập cảnh hợp pháp nên tổ công tác đã phối hợp đưa người và phương tiện về trụ sở Công an thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.