Phó giám đốc trộm hơn 2,3 tấn mủ cao su của công ty đem bán

Phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng Vietbank ở Long An tham ô 11,4 tỉ

VOV.VN - Chiều 11/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Lê Minh Luân – Phó Giám đốc phụ trách Phòng giao dịch Vietbank Cần Giuộc về tội tham ô tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).