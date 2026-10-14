Tạm giữ 6 người trong vụ hỗn chiến trong đêm sau khi hát karaoke ở Hà Nội

Ngày 14/10, lãnh đạo Công an phường Bồ Đề cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra vụ hỗn chiến giữa đường xảy ra tại khu vực ngã tư chợ Ngọc Thụy. 6 người bị tạm giữ gồm Hồ Huy Hào (31 tuổi, trú Hà Tĩnh), Phan Mạnh Hùng (36 tuổi), Trần Văn Toản (26 tuổi), Nguyễn Ngọc Huy (23 tuổi, cùng trú Hưng Yên), Nguyễn Hải Dương (30 tuổi, trú Ninh Bình) và Nguyễn Minh Tuấn (64 tuổi, trú Hà Nội).

Hình ảnh các đối tượng gây rối trong đêm. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, ngày 11/10, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nhóm nam nữ cãi vã, đuổi đánh nhau trên đường tại khu vực ngã tư chợ Ngọc Thụy, phường Bồ Đề. Vụ việc thu hút sự chú ý của nhiều người, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Sáng 12/10, sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc, Công an phường Bồ Đề tiến hành rà soát, xác minh những người liên quan. Bước đầu, cơ quan công an xác định có 9 người liên quan đến vụ việc.

Hình ảnh các đối tượng đánh nhau trong đêm. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h ngày 11/10, một nhóm khách đến hát tại quán karaoke Anh Tú, địa chỉ số 162 Ngọc Thụy. Sau khi ra về, Phan Mạnh Hùng bị cho là đã cầm theo micro của quán.

Phát hiện tài sản bị mang đi, chủ quán Nguyễn Minh Tuấn cùng hai nhân viên là Trần Văn Toản và Nguyễn Hải Dương đuổi theo để yêu cầu Hùng trả lại micro.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: CACC

Từ đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, chửi bới rồi rượt đuổi nhau trên đường phố. Một phần diễn biến được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, những người liên quan đã khai nhận về nguyên nhân xảy ra vụ việc. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh vai trò, hành vi của từng người để xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc đang được Công an phường Bồ Đề điều tra, làm rõ.