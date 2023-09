Tạm giữ kẻ lái ô tô tông liên tiếp vào nhóm người sau tiệc rượu

Vụ phê ma túy tông chết người ở Huế: Bắt tạm giam lái xe gây tai nạn

VOV.VN - Hôm nay (28/7), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Quang, 28 tuổi, trú tại phường Thuận An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.