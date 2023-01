Táo tợn đập vỡ kính ô tô lấy trộm món quà Tết trị giá 2 triệu đồng

Đập kính xe 15 triệu lấy món quà Tết 2 triệu đồng

Gần đến Tết nguyên đán, tội phạm trộm cắp tài sản có chiều hướng gia tăng. Lợi dụng tâm lý sơ hở, chủ quan của người dân các đối tượng trộm cắp gia tăng hoạt động. Những vụ trộm cắp xảy ra dù giá trị thiệt hại nhỏ nhưng đều gây bất an cho cuộc sống của người dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Chia sẻ câu chuyện vừa bị trộm ghé thăm, gây choáng váng, chị N.T. H., ở Hà Nội cho biết, sáng 11/1/2023 chị xuống lấy xe ô tô đi làm thì phát hiện 2 cửa kính bên ghế phụ bị trộm đập tan tành để lấy đi một gói quà Tết mà theo chị chỉ có giá khoảng 2 triệu đồng đã để trên xe gần chục ngày nay.

Kính xe bị trộm đập vỡ để lấy cắp món quà Tết trị giá 2 triệu đồng. Ảnh: NVCC

Theo đánh giá của chị H., đây có lẽ chỉ là trộm vặt, thấy chủ xe sơ hở thì làm liều. Bởi, trên xe của chị thời điểm đó còn nhiều đồ vật có giá trị hơn rất nhiều so với túi quà đó.

“Có lẽ bọn trộm nghĩ rằng, thời điềm gần Tết, những món quà trong túi quà đó có giá trị lên chúng đã lấy trộm và bất chấp hậu quả”- chị H. chia sẻ.

Tiếc gói quà thì ít, nhưng thiệt hại tài sản theo chị H. là tương đối lớn và gây mất thời gian. Thiệt hại sơ bộ theo chị H. là chi phí thay kính mới và phải chờ qua Tết mới có linh kiện vì đây là dòng xe nhập khẩu.

“Thực sự rất bất tiện và bức xúc. Gần Tết gia đình cần phương tiện để tham gia giao thông nhiều, nhưng bây giờ xe để đó không đi được. Mà mỗi lần nhìn chiếc xe của mình tôi thấy bực bội”.

Cũng theo chia sẻ của chị H., trường hợp của chị cũng không phải hiếm xảy ra gần đây. Mặc dù, an ninh khu vực chị sinh sống tương đối tốt, chỗ đỗ xe rộng rãi, có gắn nhiều camera an ninh, nhưng các đối tượng trộm cắp vặt rất manh động. Nhiều người chị biết, cũng vừa bị đập cửa kính xe ô tô để trộm đồ. Thậm chí, chúng còn trộm cả giấy tờ xe ô tô, rồi qua một kênh trung gian nào đó, bắt chủ xe chuộc lại với giá 5-7 triệu đồng/bộ.

Hiện vụ việc của chị H., đã được trình báo lên cơ quan chức năng để giải quyết.

Không chỉ trộm cắp vặt, tình trạng cướp tài sản cũng gia tăng trong dịp cuối năm. Nhóm này thường lang thang ở khu vực gần những nơi thường xuyên có hoạt động kinh doanh như ngân hàng, hiệu vàng, cây rút tiền để quan sát, khi phát hiện người nào mang theo nhiều tài sản thì bám theo đến địa điểm vắng vẻ ra tay cướp. Thậm chí, có đối tượng còn cầm dao bầu uy hiếp nhân viên bán hàng tại các cửa hàng tiện ích để thực hiện hành vi cướp tài sản…

Mới đây, ngày 11/1, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội bắt giữ Đặng Đình Tuyến (32 tuổi, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để điều tra về hành vi "cướp tài sản".

Thủ đoạn của đối tượng Tuyến là thường xuyên quan sát các cửa hàng tiện lợi trên địa bàn quận Thanh Xuân và Nam Từ Liêm. Thấy vắng khách, sẽ dùng dao bầu uy hiếp nhân viên cửa hàng rồi cướp tiền. Làm việc với cơ quan công an đối tượng tuyến cho biết đã thực hiện trót lọt 4 vụ cướp với thủ đoạn tương tự và nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Thanh Xuân vào ngày 20/9/2022 và 24/11/2022.

Gần đây nhất, Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Ngọc Tuân (Sinh năm 1990, trú tại Quảng Lộc, Quảng Xương, Thanh Hoá) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Tuân bị bắt vì đột nhập vào một công ty trên địa bàn khu đô thị mới Trung Hòa, phường Trung Hòa lấy trộm 6,6 triệu đồng….

Người dân cần nâng cao cảnh giác phòng ngừa trộm cắp

Để phòng ngừa tội phạm trộm cắp nói chung, trộm đột nhập nói riêng, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chú ý quy luật hoạt động của loại tội phạm này. Công an cũng khuyến cáo người dân không để các đồ vật có giá trị như điện thoại, laptop, tiền, ví, túi xách gần cửa sổ nhà, ô thoáng, trên xe ô tô…

Người dân cũng cần lắp đặt các thiết bị an ninh với chi phí tiết kiệm như đèn cảm ứng tự bật sáng khi phát hiện chuyển động, chuông báo động tự động kích hoạt khi cửa mở, hoặc có điều kiện thì lắp đặt hệ thống camera an ninh phù hợp.

Để phòng trộm đột nhập vào nhà dịp Tết, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nên thực hiện một số biện pháp như, kiểm tra lại hệ thống tường rào, gia cố đảm bảo đủ cao, đủ chắc chắn và gây khó khăn cho kẻ trộm nếu có ý định trèo qua.

Người dân cần kiểm tra lại hệ thống cửa ra vào nhà bao gồm cửa cổng, cửa ra vào chính, cửa ngách, cửa hậu, cửa tum và các cửa sổ, cửa chớp, đảm bảo các cửa phải được khóa chắc chắn trước khi ra khỏi nhà hoặc trước khi đi ngủ. Bên cạnh đó, người dân nên sử dụng khóa cửa bằng các loại khóa an toàn, loại tốt, thương hiệu có uy tín, chống cắt phá cả từ bên ngoài và bên trong; Cất giữ phương tiện vào phòng có khóa, xe máy phải khóa cổ, khóa càng, cất riêng chìa khóa xe, chìa khóa phòng vào nơi an toàn trước khi đi ngủ.

Người dân cần đề cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương, mạnh dạn tố giác, tham gia truy bắt đối tượng phạm tội giao cho lực lượng Công an khi phát hiện; giữ mối liên kết chặt chẽ với Công an cơ sở và bảo vệ dân phố, dân phòng địa phương để khi cần có thể liên hệ đề nghị trợ giúp kịp thời. Có như vậy mới ngăn chặn được loại tội phạm này, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương khi tết đến xuân về.

Trong mọi trường hợp, khi nhận thấy các đối tượng có biểu hiện, dấu hiệu nghi vấn thực hiện tội phạm cướp tài sản, người dân cần nhanh chóng phản ánh đến lực lượng Công an nơi gần nhất, hoặc gọi điện thoại đến “đường dây nóng” của Công an thành phố Hà Nội theo số điện thoại 113, hay 069.2196.777, để lực lượng Công an kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra hậu quả xấu./.