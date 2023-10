Thanh niên mới lớn vờ hỏi mua rồi cầm 1 cây vàng bỏ chạy

Sáng 22/10, Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ đối tượng Lê Hữu Đạt (18 tuổi, trú tại thôn Kim Đâu, xã Thanh An, huyện Cam Lộ) về tội cướp giật tài sản.

Hình ảnh camera đối tượng bịt kín mặt khi gây án.

Cụ thể, vào lúc 12h30 ngày 21/10, tiệm vàng Hoàng Sự, ở xã Thanh An, huyện Cam Lộ bị một đối tượng mang áo đen trùm đầu, đeo khẩu trang giả vờ đến mua vàng rồi cầm 1 cây vàng bỏ chạy.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Cam Lộ đã tổ chức lực lượng truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 21h cùng ngày, đối tượng Lê Hữu Đạt đã bị bắt giữ.

Lê Hữu Đạt tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, sau khi cướp được vàng, Lê Hữu Đạt vứt áo mưa, rồi về nhà một người thân để tắm. Sau đó, đối tượng mới trở về nhà riêng.

Trong tối 21/10, các cơ quan chức năng cũng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Hữu Đạt. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.