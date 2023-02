Tiệm cầm đồ bị mất trộm vàng trị giá gần 1 tỉ đồng

Đối tượng dùng dao cứa cổ chủ hiệu cầm đồ ở Lai Châu bị bắt sau 1 giờ gây án

VOV.VN - Do bực tức vì câu nói và mâu thuẫn từ trước, Vàng Như Tình (SN 2006, trú tại bản Sang Ngà, xã Phúc Than, huyện Than Uyên, Lai Châu) đã cầm dao cứa vào cổ nạn nhân là một chủ tiệm cầm đồ.