Tiến hành khám xét mỏ than Bố Hạ ở Bắc Giang

Thông tin với báo chí, ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND huyện Yên Thế xác nhận có sự việc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế (C03) tiến hành khám xét tại mỏ than Bố Hạ. Nguyên nhân C03 khám xét mỏ than Bố Hạ thì ông Sơn cho biết sẽ cung cấp thông tin sau.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế (C03) Bộ Công an đã tiến hành khám xét thu thập chứng cứ tại mỏ than Bố Hạ.

Được biết, Công ty CP Khoáng sản Bắc Giang được cấp giấy phép khai thác than tại mỏ than Bố Hạ ngày 22/12/2016 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp với diện tích lộ thiên là 52,4ha, hầm lò là 76,5ha với tổng trữ lượng khai thác 1.659.206 tấn tại xã Đồng Hưu và xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, thời hạn khai thác lộ thiên là 10 năm, hầm lò là 26 năm.

Công ty khoáng sản Bắc Giang có trụ sở tại thôn Dĩnh Cầu, Xã Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang./.