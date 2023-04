Trộm dây chuyền vàng gần nửa tỷ đồng trong xe ô tô, 3 đối tượng bị bắt giữ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Quốc Huy (16 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà); Nguyễn Thành Đạt (15 tuổi, trú phường Hòa Khê) và Võ Văn Tùng (16 tuổi, trú phường Tam Thuận, cùng quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng bị bắt giữ

Lê Quốc Huy cùng Nguyễn Thành Đạt và Võ Văn Tùng bàn bạc với nhau tìm các xe ô tô đậu đỗ bên đường không khoá cửa để trộm cắp tài sản có giá trị. Cả 3 thống nhất Tùng và Đạt lấy tài sản, còn Huy đứng ngoài cảnh giới.

Vào khoảng 1h ngày 23/4, Tùng điều khiển xe máy chở Huy và Đạt rảo khắp các tuyến đường từ Hải Phòng - Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Hữu Thọ và Lê Đại Hành.

Tang vật bị thu giữ

Khi đến một ngôi nhà trên đường Nguyễn Trung Ngạn thì phát hiện xe bán tải của anh N.Đ.Q. (29 tuổi), không khoá cửa nên dừng lại quan sát. Thấy không có người trông coi, Đạt và Tùng xuống xe mở cửa vào bên trong để tìm tài sản, còn Huy đứng ở ngoài cảnh giới.

Đạt lục ở hộc đựng đồ phía dưới táp lô thấy một sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, có mặt dây chuyền hình tượng phật bằng gỗ, được bọc khung kim loại vàng bên ngoài nên Đạt cất vào túi quần, còn Tùng lấy được 40 ngàn đồng ở bên hông cửa xe. Sau đó, cả 3 đối tượng tiếp tục rảo quanh các tuyến đường tìm xe ô tô không khoá cửa để trộm cắp nhưng không có.

Đến khoảng 14h cùng ngày, Huy điều khiển xe máy chở Đạt và Tùng mang theo sợi dây chuyền trộm được đến tiệm vàng trên đường Hùng Vương, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng bán được gần 404 triệu đồng.

Có được số tiền lớn, 3 đối tượng sau đó mua lại 3 lắc tay bằng vàng, Đạt và Tùng mua thêm 2 sợi dây chuyền bằng vàng với tổng tiền hơn 75,5 triệu đồng. Số tiền còn lại hơn 328 triệu đồng được 3 đối tượng chia nhau tiêu xài.

Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đến ngày 29/4, Cơ quan Công an đã làm rõ và tiến hành bắt giữ 3 đối tượng trên, đồng thời, thu giữ nhiều tài sản, tang vật có liên quan do các đối tượng phạm tội mà có.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an quận Cẩm Lệ điều tra, mở rộng./.