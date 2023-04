Truy tìm hung thủ đâm chết một phụ nữ ở khu công nghiệp Đại Đồng, Bắc Ninh

Ngày 21/4, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh đang cùng Công an TP Từ Sơn, Bắc Ninh truy bắt nghi phạm gây ra án mạng tại KCN Đại Đồng, TP Từ Sơn, Bắc Ninh.

Trước đó, khoảng 21h ngày 20/4, công an nhận tin báo tại lô J5, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, một người phụ nữ bị một thanh niên dùng dao đâm nhiều nhát vào người và tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ gây án.

Bước đầu lực lượng chức năng xác định, nạn nhân quê ở Yên Bái, sinh năm 1990, đang làm công nhân ở KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn.

Nhận tin báo, Công an TP Từ Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và tổ chức truy bắt nghi phạm./.