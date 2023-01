Vì sao không biết đọc biết viết lại trở thành giám đốc trung tâm đăng kiểm?

Trong số 10 người bị khởi tố, có 9 người bị tạm giam bao gồm: Nguyễn Thanh Phong (42 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty An Phát), Hồ Hữu Tài (52 tuổi, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-17D), Trần Thanh Vinh (51 tuổi, Phó giám đốc Trung tâm 50-17D), Đinh Thành Trung (30 tuổi, nhân viên) và 5 đăng kiểm viên khác bao gồm: Phan Hữu Minh (28 tuổi); Phạm Công Danh (49 tuổi); Lê Tấn Thiện (26 tuổi); Nguyễn Trung Tín (28 tuổi); Dương Minh Khánh (28 tuổi). Riêng vợ của Nguyễn Thanh Phong là thủ quỹ Tào Huyên Thanh được tại ngoại do còn phải nuôi con nhỏ.

Công an đọc lệnh bắt Giám đốc Hồ Hữu Tài không biết chữ.

Theo cơ quan công an, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-17D Hồ Hữu Tài là đối tượng không biết chữ và không đi học. Việc ông Tài trở thành Giám đốc trung tâm là do những năm qua, Nguyễn Thanh Phong lâm vào cảnh nợ nần. Trong đó, Hồ Hữu Tài là một trong số chủ nợ chính của Phong. Bởi vậy, Phong sắp xếp cho ông Tài trở thành giám đốc để trả nợ dần. Do không biết chữ, ông Tài giao lại hết công việc cho Phó Giám đốc Trần Thanh Vinh.

Lực lượng chức năng cho biết, Phong và Tài có chủ trương để các đăng kiểm viên nhận hối lộ rồi bỏ qua lỗi vi phạm. Ngoài ra, đơn vị đăng kiểm này còn cấp giấy chứng nhận cho hơn 100 phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật cho một trung tâm đào tạo sát hạch lái xe./.