Tòa án Long An tuyên tử hình tài xế sử dụng ma túy tông chết 3 người

VOV.VN - Liên quan đến vụ tài xế sử dụng ma túy lái xe tông vào tổ cảnh sát giao thông khiến 3 người tử vong, hôm nay (27/3), TAND tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thanh (47 tuổi, ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) về tội "giết người".