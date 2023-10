Thanh niên lái môtô tông cảnh sát giao thông bị khởi tố

Khởi tố kẻ bắt cóc bé gái 3 tuổi, đòi 2 tỷ đồng tiền chuộc ở Long An

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thanh Sơn - kẻ bắt cóc con gái của bạn thân ở Long An.