Tòa tuyên hủy án sơ thẩm, điều tra lại vụ hiệu trưởng "thu sai tiền học thêm"

Sáng 14/9, TAND TP Hà Nội tuyên hủy án sơ thẩm, điều tra lại vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” với bà Nguyễn Thị Bình, cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình và Phạm Thị Minh Nguyệt, cựu Kế toán trưởng nhà trường. Trước đó, bà Bình đã có kháng cáo kêu oan sau khi bị cấp sơ thẩm tuyên án 3 năm tù về tội danh nêu trên.

Theo HĐXX, còn nhiều điều không thể làm rõ tại phiên tòa phúc thẩm nên việc điều tra lại sẽ giúp tránh oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Ngoài ra, tòa đề nghị cơ quan điều tra và các cơ quan có thẩm quyền khác làm rõ trách nhiệm của những cá nhân từng trình báo sai sự thật, gây ảnh hưởng quá trình điều tra vụ án.

Cấp phúc thẩm cho rằng cần làm rõ, xử lý những người đưa tin không đúng sự thật, gây ảnh hưởng quyền lợi của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Bà Nguyễn Thị Bình. (Ảnh: Ân Phú)

Theo án sơ thẩm do TAND Khu vực 1 – Hà Nội ban hành hồi tháng 3, hai bị cáo có hai sai phạm chính liên quan việc thu tiền học thêm năm học 2013 – 2014 của Trường THCS Ba Đình.

Thứ nhất, Quyết định 22/2013 của UBND TP Hà Nội quy định mức thu tiền dạy thêm được tính theo sĩ số lớp; càng đông học sinh, tiền càng giảm. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm xác định bị cáo Bình thu tiền ở mức “đồng giá”, 15.000 đồng/tiết/học sinh.

Tổng số, Trường THCS Ba Đình thu của 24 lớp khối 7, 8, 9 là hơn 2,1 tỷ đồng nhưng mức thu tối đa theo Quyết định 22/2013 là 1,073 tỷ đồng. Như vậy, nhà trường “lạm thu” hơn 1,093 tỷ đồng.

Sai phạm thứ 2 theo án sơ thẩm, tiền học thêm sẽ được giáo viên chủ nhiệm thu và nộp 20% về nhà trường. Để hợp thức tiền thu sai nói trên, Hiệu trưởng Bình chỉ đạo kế toán Nguyệt lập 2 sổ sách, chứng từ nhằm chia đôi 30% số giáo viên nộp về.

Do vậy, cấp sơ thẩm phạt bà Bình 3 năm tù, bà Nguyệt án treo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Hai người đều kháng cáo hợp lệ và trong đó, cựu Hiệu trưởng kêu oan còn bà Nguyệt xin giảm nhẹ.

Sau phiên sơ thẩm nói trên, Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp, có kết luận thể hiện Quyết định 22/2013 – một trong những căn cứ kết tội các bị cáo - có nội dung không phù hợp.

Tại tòa phúc thẩm hôm 10/9, đại diện Cục Kiểm tra văn bản trả lời HĐXX, khẳng định Quyết định 22/2013 là trái pháp luật.

Sau xét hỏi, đại diện viện kiểm sát cho rằng cần xác định lại Quyết định 22/2013 đúng pháp luật hay không. Ngoài ra, cần xác định lại thiệt hại vụ án, thu thập thêm chứng cứ, xác định Trường THCS Ba Đình có còn “lạm thu” với khối lớp 6 trong năm học 2013 – 2014…

Về việc Trường THCS Ba Đình quản lý quỹ 30% có dấu hiệu tư lợi và vi phạm quy chế tài chính, cấp sơ thẩm chỉ xem xét khoản thu vượt mà chưa làm rõ các sai phạm trong việc quản lý, sử dụng. Do vậy, các kiểm sát viên đề nghị HĐXX phúc thẩm hủy án sơ thẩm để điều tra lại vụ án.

Tuy nhiên, bị cáo Bình không đồng ý, đề nghị tòa tuyên mình vô tội, khẳng định vụ án đã trải qua nhiều lần trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung nhưng không thể làm rõ.

Tuyên án phúc thẩm, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, lạm thu, có yếu tố vụ lợi và đã có dấu hiệu cấu thành tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Tuy nhiên, quyết định 22/2013 hiện nay đã bị cơ quan có thẩm quyền kết luận là không đúng. Trong khi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội không có ý kiến về tính hợp pháp của văn bản này.

Hiện nay, việc dạy thêm, học thêm không được thu tiền, kinh phí dạy thêm dùng ngân sách nhà nước và các nguồn khác theo quy định nên mức thu tiền học thêm tối đa tại quyết định 22/2013 không phù hợp.

Tòa xét thấy, đây là tình tiết mới xuất hiện tại cấp phúc thẩm để xác định thu tiền vượt quá hay không vượt quá nhưng không thể làm rõ ngay được.

Vẫn theo cấp phúc thẩm, chứng cứ vụ án còn mâu thuẫn, như Hiệu trưởng, một số giáo viên… khai có chia các nhóm lớp nhưng có người khai không chia các nhóm lớp, chỉ chia trên sổ sách. Những nội dung này cần được làm rõ hơn bởi chỉ cần có một lớp học chính khóa có chia nhóm lớp học thêm hoặc có chia nhóm trong một thời gian thì thiệt hại sẽ giảm xuống.

Cựu hiệu trưởng ở Hà Nội bị tuyên án 3 năm tù: Bài học về "dạy thêm" VOV.VN - Theo Thẩm phán Vũ Thị Nguyệt, cần công khai, minh bạch trong các khoản thu chi liên quan đến dạy thêm. Bên cạnh đó, dạy thêm - học thêm không phải là “cuộc đua”, càng không phải là giải pháp duy nhất để nâng cao thành tích học tập.