English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tòa tuyên hủy án sơ thẩm, điều tra lại vụ hiệu trưởng "thu sai tiền học thêm"

Thứ Hai, 09:54, 14/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo tòa phúc thẩm, vụ án của cựu hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình còn nhiều tình tiết chưa rõ nên hủy án để điều tra lại, đồng thời đề nghị cơ quan điều tra xem xét trách nhiệm của các cá nhân khai báo không đúng sự thật, gây ảnh hưởng quá trình điều tra.

Sáng 14/9, TAND TP Hà Nội tuyên hủy án sơ thẩm, điều tra lại vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” với bà Nguyễn Thị Bình, cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình và Phạm Thị Minh Nguyệt, cựu Kế toán trưởng nhà trường. Trước đó, bà Bình đã có kháng cáo kêu oan sau khi bị cấp sơ thẩm tuyên án 3 năm tù về tội danh nêu trên.

Theo HĐXX, còn nhiều điều không thể làm rõ tại phiên tòa phúc thẩm nên việc điều tra lại sẽ giúp tránh oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Ngoài ra, tòa đề nghị cơ quan điều tra và các cơ quan có thẩm quyền khác làm rõ trách nhiệm của những cá nhân từng trình báo sai sự thật, gây ảnh hưởng quá trình điều tra vụ án.

Cấp phúc thẩm cho rằng cần làm rõ, xử lý những người đưa tin không đúng sự thật, gây ảnh hưởng quyền lợi của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

toa tuyen huy an so tham, dieu tra lai vu hieu truong thu sai tien hoc them hinh anh 1
Bà Nguyễn Thị Bình. (Ảnh: Ân Phú)

Theo án sơ thẩm do TAND Khu vực 1 – Hà Nội ban hành hồi tháng 3, hai bị cáo có hai sai phạm chính liên quan việc thu tiền học thêm năm học 2013 – 2014 của Trường THCS Ba Đình.

Thứ nhất, Quyết định 22/2013 của UBND TP Hà Nội quy định mức thu tiền dạy thêm được tính theo sĩ số lớp; càng đông học sinh, tiền càng giảm. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm xác định bị cáo Bình thu tiền ở mức “đồng giá”, 15.000 đồng/tiết/học sinh.

Tổng số, Trường THCS Ba Đình thu của 24 lớp khối 7, 8, 9 là hơn 2,1 tỷ đồng nhưng mức thu tối đa theo Quyết định 22/2013 là 1,073 tỷ đồng. Như vậy, nhà trường “lạm thu” hơn 1,093 tỷ đồng.

Sai phạm thứ 2 theo án sơ thẩm, tiền học thêm sẽ được giáo viên chủ nhiệm thu và nộp 20% về nhà trường. Để hợp thức tiền thu sai nói trên, Hiệu trưởng Bình chỉ đạo kế toán Nguyệt lập 2 sổ sách, chứng từ nhằm chia đôi 30% số giáo viên nộp về.

Do vậy, cấp sơ thẩm phạt bà Bình 3 năm tù, bà Nguyệt án treo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Hai người đều kháng cáo hợp lệ và trong đó, cựu Hiệu trưởng kêu oan còn bà Nguyệt xin giảm nhẹ.

Sau phiên sơ thẩm nói trên, Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp, có kết luận thể hiện Quyết định 22/2013 – một trong những căn cứ kết tội các bị cáo - có nội dung không phù hợp.

Tại tòa phúc thẩm hôm 10/9, đại diện Cục Kiểm tra văn bản trả lời HĐXX, khẳng định Quyết định 22/2013 là trái pháp luật.

Sau xét hỏi, đại diện viện kiểm sát cho rằng cần xác định lại Quyết định 22/2013 đúng pháp luật hay không. Ngoài ra, cần xác định lại thiệt hại vụ án, thu thập thêm chứng cứ, xác định Trường THCS Ba Đình có còn “lạm thu” với khối lớp 6 trong năm học 2013 – 2014…

Về việc Trường THCS Ba Đình quản lý quỹ 30% có dấu hiệu tư lợi và vi phạm quy chế tài chính, cấp sơ thẩm chỉ xem xét khoản thu vượt mà chưa làm rõ các sai phạm trong việc quản lý, sử dụng. Do vậy, các kiểm sát viên đề nghị HĐXX phúc thẩm hủy án sơ thẩm để điều tra lại vụ án.

Tuy nhiên, bị cáo Bình không đồng ý, đề nghị tòa tuyên mình vô tội, khẳng định vụ án đã trải qua nhiều lần trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung nhưng không thể làm rõ.

Tuyên án phúc thẩm, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, lạm thu, có yếu tố vụ lợi và đã có dấu hiệu cấu thành tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Tuy nhiên, quyết định 22/2013 hiện nay đã bị cơ quan có thẩm quyền kết luận là không đúng. Trong khi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội không có ý kiến về tính hợp pháp của văn bản này.

Hiện nay, việc dạy thêm, học thêm không được thu tiền, kinh phí dạy thêm dùng ngân sách nhà nước và các nguồn khác theo quy định nên mức thu tiền học thêm tối đa tại quyết định 22/2013 không phù hợp.

Tòa xét thấy, đây là tình tiết mới xuất hiện tại cấp phúc thẩm để xác định thu tiền vượt quá hay không vượt quá nhưng không thể làm rõ ngay được.

Vẫn theo cấp phúc thẩm, chứng cứ vụ án còn mâu thuẫn, như Hiệu trưởng, một số giáo viên… khai có chia các nhóm lớp nhưng có người khai không chia các nhóm lớp, chỉ chia trên sổ sách. Những nội dung này cần được làm rõ hơn bởi chỉ cần có một lớp học chính khóa có chia nhóm lớp học thêm hoặc có chia nhóm trong một thời gian thì thiệt hại sẽ giảm xuống.

Trọng Phú/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cựu hiệu trưởng "ăn chặn" tiền A80 bị đề nghị án từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù
Cựu hiệu trưởng "ăn chặn" tiền A80 bị đề nghị án từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù

VOV.VN - Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Văn Long - cựu Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội thừa nhận "cáo trạng là đúng" về việc ông bàn bạc thống nhất cùng 2 cán bộ Ngọc và Sáng giữ lại tiền của 984 sinh viên.

Cựu hiệu trưởng "ăn chặn" tiền A80 bị đề nghị án từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù

Cựu hiệu trưởng "ăn chặn" tiền A80 bị đề nghị án từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù

VOV.VN - Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Văn Long - cựu Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội thừa nhận "cáo trạng là đúng" về việc ông bàn bạc thống nhất cùng 2 cán bộ Ngọc và Sáng giữ lại tiền của 984 sinh viên.

Xét xử cựu hiệu trưởng "ăn chặn" tiền của sinh viên dịp A80
Xét xử cựu hiệu trưởng "ăn chặn" tiền của sinh viên dịp A80

VOV.VN - Cựu Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội Phạm Văn Long bị đưa ra xét xử cùng 2 cấp dưới, liên quan vụ án "ăn chặn" tiền bồi dưỡng của sinh viên dịp đại lễ A80.

Xét xử cựu hiệu trưởng "ăn chặn" tiền của sinh viên dịp A80

Xét xử cựu hiệu trưởng "ăn chặn" tiền của sinh viên dịp A80

VOV.VN - Cựu Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội Phạm Văn Long bị đưa ra xét xử cùng 2 cấp dưới, liên quan vụ án "ăn chặn" tiền bồi dưỡng của sinh viên dịp đại lễ A80.

Đình chỉ điều tra vụ cựu hiệu trưởng bị án tù vì tham ô hơn 10 triệu đồng
Đình chỉ điều tra vụ cựu hiệu trưởng bị án tù vì tham ô hơn 10 triệu đồng

VOV.VN - Tháng 2/2025, Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau (cũ) đã tuyên phạt ông Tâm 7 năm tù với cáo buộc chiếm đoạt hơn 10,7 triệu đồng, do duyệt chi sai ngân sách và sử dụng hóa đơn khống tại nhà trường vào các năm 2022 và 2023.

Đình chỉ điều tra vụ cựu hiệu trưởng bị án tù vì tham ô hơn 10 triệu đồng

Đình chỉ điều tra vụ cựu hiệu trưởng bị án tù vì tham ô hơn 10 triệu đồng

VOV.VN - Tháng 2/2025, Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau (cũ) đã tuyên phạt ông Tâm 7 năm tù với cáo buộc chiếm đoạt hơn 10,7 triệu đồng, do duyệt chi sai ngân sách và sử dụng hóa đơn khống tại nhà trường vào các năm 2022 và 2023.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật