TAND TP Hà Nội giải quyết kịp thời 100% vụ án về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Trong 6 tháng đầu năm, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố đã giải quyết dứt điểm 100% các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiêm minh của pháp luật.

Trụ sở Tòa án nhân dân TP Hà Nội. (Ảnh: Trọng Phú)

Nhiều vụ án lớn, được dư luận đặc biệt quan tâm đã được đưa ra xét xử đúng tiến độ, như vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ liên quan đến việc tác động giải quyết một số vụ án tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương; vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp, phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk; vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Z Holding; vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế; vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và các đơn vị liên quan.

Việc hoàn thành xét xử toàn bộ các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo thể hiện quyết tâm của ngành tòa án trong xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.