Tội phạm với những phương thức, thủ đoạn mới: Ngăn chặn cách nào?

Tác giả PV/VOV1

VOV.VN - Thời gian qua, nhiều loại hình tội phạm mới phát sinh như: lừa đảo trên môi trường mạng, bắt cóc trẻ em, mua bán người... gây tâm lý bất an cho người dân, đồng thời làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trật tự an toàn xã hội. PGS-TS Đỗ Cảnh Thìn- Phó Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống trao đổi với phóng viên VOV về nội dung này.