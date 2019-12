Tội phạm xâm hại trẻ em tại TPHCM tăng cao

Tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 17, HĐND TPHCM khoá IX, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, tội phạm xâm hại trẻ em trong năm 2019 tăng cao hơn hẳn so với năm trước. Lực lượng công an cũng đã triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn nhưng vai trò của cha mẹ, người chăm sóc là rất quan trọng.

Giám đốc Công an TPHCM Lê Đông Phong

Theo Trung tướng Lê Đông Phong, số vụ xâm hại trẻ em năm nay tăng 35 vụ so với năm 2018. Trong đó, tại khu vực vắng ở ngoại thành xảy ra 13 vụ; tại khách sạn, nhà trọ, phòng khám tư… 67 vụ; khu công cộng như chung cư, công viên, bãi giữ xe 18 vụ (trong đó có 15 vụ các cháu đi một mình). Kết quả xử lý nhiều vụ hơn hẳn năm 2018, đã khởi tố 52 vụ, 44 bị can.



Hiện nay, công an thành phố đã triển khai các giải pháp để ngăn ngừa là đấu tranh phòng chống, chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo 138 triển khai kế hoạch tạo sự chuyển biến về nhận thức của cả hệ thống chính trị, nâng cao đội ngũ chuyên trách; quán triệt chuyên đề cho các đơn vị trực thuộc để xử lý về pháp luật và nắm tình hình các đối tượng.



Giám đốc Công an TPHCM cũng cho hay, nguyên nhân dẫn tới vấn đề trên là do trong cộng đồng còn sơ hở. Dù Luật Trẻ em có quy định hành vi bỏ rơi, bỏ mặc là hành vi nghiêm cấm; nhiều nước quy định trẻ em bao nhiêu tuổi phải có người lớn đi kèm nhưng điều này ở nước ta vẫn chưa được quan tâm đúng mức.



Trung tướng Lê Đông Phong cho rằng, vấn đề quy định trách nhiệm của cha mẹ, người chăm sóc cụ thể là giải pháp căn cơ để bảo vệ các cháu khỏi sự xâm phạm của các đối tượng có hành vi xấu. Giáo dục kỹ năng tự vệ tự phòng cho các cháu là rất cần thiết./.