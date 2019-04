TP.HCM đang chịu áp lực về tội phạm ma túy

Như tin đã đưa, Công an TPHCM vừa triệt phá thêm một băng nhóm vận chuyển tiêu thụ ma túy xuyên quốc gia với sự tham gia của nhiều đối tượng người nước ngoài và Việt Nam. Đây là đường dây vận chuyển ma túy quy mô đặc biệt lớn, với thủ đoạn cất giấu ma túy rất tinh vi trong những chiếc loa thùng, với số tang vật cực "khủng" lên đến hơn 1,1 tấn, số lượng tang vật ma túy lớn nhất từ trước tới nay do công an TPHCM bắt giữ và lớn nhất từ trước đến nay trên cả nước đối với một vụ án ma túy...

Số ma túy hơn 1 tấn Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thu được.

Như vậy chỉ trong tháng 3 và tháng 4 năm 2019, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khám phá 3 vụ án lớn liên quan đến ma tuý. Đợt 1 thu giữ 300 kg ma tuý tổng hợp tại khu vực quận Bình Tân; Đợt 2 thu giữ gần 985 bánh heroin tại ngã tư An Sương và mới đây vừa thu giữ thêm 1,1 tấn ma tuý tổng hợp. Cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố hàng chục đối tượng.



Ông Trần Lưu Quang - Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM cho rằng, việc bắt giữ nhiều vụ vẩn chuyển ma túy lớn là do trước đây, Thái Lan được chọn làm nơi trung chuyển, nhưng sau đó chính phủ nước này bỏ ra hàng tỷ USD để trang bị hệ thống kiểm soát hiện đại để soi chiếu từ sân bay, bến cảng và cả khu vực biên giới. Chính vì vậy, các thế lực buôn bán ma túy chọn Việt Nam làm địa bàn trung chuyển thay thế. Sau khi các cơ quan chức năng Việt Nam tấn công mạnh ma túy ở Sơn La thì chúng có xu hướng di chuyển xuống phía Nam. Bên cạnh đó, việc các doanh nghiệp được thông quan hải quan bằng luồng xanh cũng là cơ hội để việc vận chuyển ma túy theo đường này.

Ông Trần Lưu Quang - Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM

“Lý do thứ hai là hệ lụy của cải cách hành chính mà chúng ta không thể tránh khỏi. Giờ nếu xuất khẩu hàng ra cảng Tân Sơn Nhất và cảng Cát Lái thì có khái niệm luồng xanh tức là doanh nghiệp không vi phạm trước đây thì được khai báo và đi vào khu vực không kiểm soát. Hải quan chỉ kiểm soát bằng việc lấy mẫu. Hiện nay rất nhiều lượng ma túy đi theo đường này”- ông Quang lưu ý.

Được biết, Công an TP.HCM đã khởi tố và bắt giam Yeh Ching Wei, Chiang Wei Chih, đồng thời khẩn trương phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an cũng như Công an tỉnh Nghệ An và một số tỉnh, thành để làm rõ mối liên quan giữa lô hàng 1,1 tấn ma túy với lô hàng 700kg ma túy đá mà Công an tỉnh Nghệ An thu giữ ở ven quốc lộ, cũng như lô hàng 600 kg ma túy đá do Cục Cảnh sát ma túy và Công an Nghệ An phối hợp bắt giữ tại TP. Vinh cách đây ít ngày./.