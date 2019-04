Liên tiếp bắt giữ hàng tấn ma túy đá: Tội phạm đang dịch chuyển

Thời gian qua, nhiều vụ án ma túy được lực lượng công an và Bộ đội biên phòng các tỉnh thành triệt phá gây rúng động dư luận trong nước về quy mô bà mức độ liều lĩnh của những kẻ buôn bán cái chết trắng.



Người nước ngoài cầm đầu, thuê nhà kho tập kết hàng tấn ma túy

Khoảng tháng 3/2019, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một số đối tượng trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cấu kết với các đối tượng người nước ngoài có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Số ma túy phát hiện ở tỉnh Nghệ An

Nhận định đây là đường dây ma túy lớn với phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi xảo quyệt, Công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp phòng Cảnh sát ma túy Công an Nghệ An xác lập chuyên án, huy động tối đa lực lượng tập trung điều tra làm rõ.

Sáng ngày 17/4, tổ công tác phong tỏa toàn bộ khu vực Cảng Lạch Quèn, thuộc xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, phát hiện tại bãi đất của cánh đồng muối thuộc xóm 6, có 23 bao tải màu trắng, in hình người và chữ nước ngoài, bên trong có chứa các tinh thể màu trắng đục. Điều tra mở rộng chuyên án, 15h chiều cùng ngày, Ban chuyên án đã tiến hành khám xét kho hàng của Nguyễn Thị Tâm (22 tuổi, trú tại xóm 1, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu) thu giữ 50 loa thùng, 50 bì carton và 1 cân đĩa. Đây là các vật dụng mà các đối tượng dùng để cất giấu ma túy. Ban chuyên án đã thu giữ tổng trọng lượng hơn 480 kg ma túy đá. Đến thời điểm này, công an đã tiến hành bắt giữ được 4 đối tượng.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho hay, nhiều vấn đề cần làm rõ bởi số lượng ma túy lớn. Chủ hàng, đối tượng cũng tầm cỡ, không chỉ người Nghệ An mà có thể có người nước ngoài, người địa phương khác “quá giang”, trung chuyển hàng qua Nghệ An.

Đây là chuyên án ma túy có số tang vật thu giữ lớn nhấy từ trước đến nay với hơn 200 công an được huy động tham gia chuyên án.

Ngày 17/2, tại cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh, Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy, Bộ Công an phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, bắt một đối tượng người Lào, thu giữ vật chứng 278 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Tiếp tục mở rộng đấu tranh, Ban Chuyên án nhận thấy, ngay sau khi đồng phạm bị bắt, các đối tượng cầm đầu vẫn tiếp tục điều hành hoạt động vận chuyển ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” vào Việt Nam, sau đó vận chuyển qua đường biên giới đi nước thứ 3 tiêu thụ. Cầm đầu đường dây này là người nước ngoài.

Ngày 20/3, tại kho số 5A, khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM, khi các đối tượng đang giao, nhận ma túy, các trinh sát đồng loạt ập vào khống chế, bắt quả tang 4 đối tượng, trong đó có một đối tượng quốc tịch Trung Quốc. Vật chứng thu giữ được gần 300 kg ma túy tổng hợp dạng đá giấu trong 12 bao tải cùng một số tài sản, vật chứng có liên quan.

Từ tài liệu thu nhập và lời khai các đối tượng bị bắt giữ, Cục CSĐT tội phạm về ma túy xác định các đối tượng đã cất giấu 276 kg ma túy tổng hợp dạng đá lẫn trong các bao tải hạt nhựa công nghiệp vận chuyển bằng tàu biển từ Cát Lái, TP.HCM đi Philippines tiêu thụ. Ngay sau khi có thông tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã trao đổi với Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan kịp thời trao đổi với Cục Phòng, chống ma túy và cơ quan Hải quan của Philippines bắt giữ lô hàng 276 kg ma túy tổng hợp dạng “đá” vào chiều 22/3....

Vụ bắt giữ ma túy kỷ lục tại TP HCM với tổng số ma túy các loại thu được hơn 1,16 tấn.

Kết quả chuyên án 218LP, đến nay đã bắt giữ được 7 đối tượng, trong đó 4 đối tượng là người nước ngoài, 3 đối tượng người Việt Nam. Tang vật thu giữ được 1,161 tấn ma túy tổng hợp dạng đá.

Ma túy dịch chuyển vào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

Nhìn lại các vụ án ma túy “khủng” được phá vừa qua cho thấy tội phạm ma túy có chiều hướng dịch chuyển về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Nguyên nhân được nhận định do lực lượng chức năng tập trung đánh mạnh khu vực các tỉnh biên giới phía Tây Bắc. Địa bàn bị vây hãm, các băng nhóm tội phạm ma túy đã dịch chuyển về khu vực miền Trung và Tây Nguyên để hoạt động. Ngoài ra, sự dịch chuyển này một phần là do các đối tượng có sự thay đổi về phương thức và thủ đoạn. Theo đó, điểm chung của các vụ án này phần lớn do các đối tượng nước ngoài cầm đầu và thuê nhà kho của dân làm nơi tập kết ma túy với số lượng vốn.

Liên quan đến việc liên tục bắt giữ lượng lớn ma túy, chiều 29/3, tại TP.HCM, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, tội phạm ma túy là tội phạm của các loại tội phạm. Nếu không giảm ma túy thì không giảm các tội phạm khác. Một bánh ma túy lọt ra ngoài xã hội thì không biết bao nhiêu hậu quả gây ra nữa. Tội phạm ma túy là gốc vấn đề.

Cuối năm 2018, thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm ma túy cho hay, qua các vụ án được triệt phá, Bộ Công an xác định lượng ma túy tổng hợp từ tam giác vàng thẩm lậu vào Việt Nam tăng đột biến, khác với trước đây, chủ yếu từ Trung Quốc.

Theo Thượng tá Ngô Thanh Bình, Cục phó Cục điều tra về tội phạm ma túy Bộ Công an, nhìn vào kết quả bắt giữ của lực lượng phòng chống ma túy, có thể nhân dân hết sức lo ngại. Nhưng theo đánh giá của lực lượng chức năng thì đây là tín hiệu rất đáng mừng vì sau nhiều năm chúng ta thực hiện cao điểm phòng chống tội phạm ma túy tuyến Đông Bắc là Quảng Ninh và Lạng Sơn đạt hiệu quả rất tốt. Gần như trên tuyến đó, tội phạm ma túy rất khiếp đảm, cộng với sự nỗ lực của tuyến Tây Bắc.

Thượng tá Ngô Thanh Bình, Cục phó Cục điều tra về tội phạm ma túy Bộ Công an.

“Qua đây đã làm cho các đối tượng chủ mưu, cầm đầu các đường dây ma túy xuyên quốc gia run sợ. Chúng cho rằng, nếu vận chuyển qua tuyến đó thì thực sự là mối đe dọa và sẽ bị lực lượng chức năng về phòng chống ma túy phát hiện. Hiện, trên tuyến Đông Bắc giáp với Trung Quốc và Tây Bắc giáp với Lào, các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu chúng tôi đã làm rất tốt và tội phạm có sự dịch chuyển vào phía Nam” - Thượng tá Ngô Thanh Bình chia sẻ.

Để ngăn chặn ma túy vào Việt Nam và để Việt Nam không trở thành điểm trung chuyển ma túy sang nước thứ 3, theo Thượng tá Ngô Thanh Bình, giải pháp đầu tiên là huy động sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị.

Giải pháp thứ hai là phải sửa đổi Luật Phòng chống ma túy năm 2013. Luật Phòng chống ma túy năm 2013 so sánh với tình hình mới, trong bối cảnh hội nhập mới sâu sắc và tội phạm ma túy các nước diễn ra phức tạp còn nhiều bất cập. Đặc biệt, là chức năng của Cục CSĐT tội phạm về ma túy và lực lượng phòng chống ma túy tại vùng biên giới. Ở đó, lực lượng biên phòng là chủ công, còn lực lượng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy có những quyền năng rất hạn chế. Nhưng quan trọng nhất, để giảm được tình trạng ma túy, Thượng tá Bình cho rằng, vẫn nằm trong quy luật cung cầu, nếu không có người sử dụng thì không có người mua bán, vận chuyển, tàng trữ. Các nhà khoa học đã chứng minh, ma túy không thể để lâu được.