Trao thưởng Ban chuyên án bắt giữ số lượng lớn ma túy xuyên quốc gia

Hôm ngày 23/4, Công an tỉnh An Giang đã tổ chức Lễ công bố quyết định khen thưởng của Bộ Công an và UBND tỉnh cho các tập thể và Ban chuyên án 419 N vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt xóa, bắt giữ các đối tượng trong đường dây mua, bán số lượng lớn ma túy trái phép xuyên quốc gia.

Ông Nguyễn Thanh Bình, quyền Chủ tịch tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh An Giang cho Ban chuyên án.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Bộ Trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang và Thượng tá Ngô Thanh Bình, Phó Cục Trưởng Cục C04, Bộ Công an đã trao quyết định khen thưởng của Bộ Trưởng Bộ Công an cho 8 tập thể tham gia phá chuyên án 419N. Ông Nguyễn Thanh Bình, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã trao Bằng khen của UBND tỉnh và tiền thưởng 150 triệu đồng cho Ban Chuyên án 419N vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống ma túy.



Như tin đã đưa, vào ngày 13/4 vừa qua, tại Bến phà Đông Ky, thuộc ấp Quốc Khánh, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã bắt quả tang 2 đối tượng: gồm Dư Quốc Cường, sinh năm 1990, ở phường Tân Lập, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và Trình Công Nghĩa, sinh năm 1978 ở thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

8 tập thể tham gia phá chuyên án được nhận bằng khen của Bộ công an

Qua kiểm tra trên xe ô tô 07 chỗ do Cường và Nghĩa điều khiển, Tổ công tác phát hiện và thu giữ trên xe gần 27 kg ma túy tổng hợp. Ngay trong đêm, Ban Chuyên án đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp nhà 03 đối tượng khác liên quan tại TP Hồ Chí Minh phát hiện, thu giữ: 6.850 viên nén ma túy tổng hợp, 01kg ma túy đá cùng một số tang vật liên quan.

