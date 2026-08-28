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Triệt phá đường dây buôn bán khí cười, khởi tố 9 đối tượng

Thứ Sáu, 18:26, 28/08/2026
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VOV.VN - Công an Hà Nội triệt phá đường dây buôn bán khí N2O quy mô lớn, khởi tố 9 đối tượng về tội “Buôn bán hàng cấm”. Từ tháng 12/2025 đến nay, nhóm này đã tiêu thụ gần 9.600 bình khí N2O, thu lợi khoảng 10,6 tỷ đồng.

Thu giữ hàng trăm bình khí N2O

Ngày 28/8, Công an Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt phá đường dây mua bán trái phép khí N2O, thường được gọi là “khí cười”, trên địa bàn thành phố. Vụ án được triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến hàng cấm.

Sau thời gian trinh sát, xác minh và thu thập tài liệu, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ, khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Buôn bán hàng cấm” theo Điều 190 Bộ luật Hình sự.

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Các đối tượng tại cơ quan Công an

Các bị can gồm Lê Quốc Việt (SN 2002, phường Đông Sơn, Thanh Hóa); Đinh Bạt Hoàng Kim (SN 2001, phường Trường Vinh, Nghệ An); Nguyễn Danh Mạnh (SN 1997, xã Lai Khê, Hải Phòng); Lê Bá Mạnh (SN 1995, phường Ngọc Sơn, Thanh Hóa); Phạm Ngọc Tài (SN 2006, phường Ngô Quyền, Hải Phòng); Nguyễn Văn Hiếu (SN 1997, xã Quảng Xương, Thanh Hóa); Nguyễn Văn Quý (SN 1999, xã Đa Phúc, Hà Nội); Cao Hoàng Long (SN 2000, xã Đông Anh, Hà Nội) và Hoàng Văn Triệu (SN 1996, xã Bảo Hà, Lào Cai).

Đường dây đã tiêu thụ gần 9.600 bình khí N2O

Theo kết quả điều tra, từ tháng 12/2025 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã tiêu thụ gần 9.600 bình khí N2O, thu lợi khoảng 10,6 tỷ đồng.

Tổng số khí N2O được xác định đã cung cấp ra thị trường là 10.488 bình loại 5,5kg. Trong đó, lực lượng chức năng thu giữ 888 bình chưa qua sử dụng.

Qua điều tra mở rộng, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Cao Hoàng Long và Hoàng Văn Triệu là những đối tượng cung cấp khí N2O cho đường dây thông qua các trung gian.

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Tang vật vụ án

Hai đối tượng sử dụng xe ô tô tải nhãn hiệu Isuzu để vận chuyển, cất giấu và tiêu thụ khí N2O. Khám xét phương tiện, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 800 bình khí N2O được cất giấu trên xe.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động mua bán trái phép khí N2O để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Việc triệt phá đường dây được xác định góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phòng ngừa những hệ lụy, tệ nạn phát sinh từ việc sử dụng khí N2O.

Danh Thiết/VOV.VN
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