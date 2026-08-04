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Tại sao cần cấm kinh doanh khí N2O (khí cười) ngoài mục đích y tế?

Thứ Ba, 06:06, 04/08/2026
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VOV.VN - Việc đưa hành vi kinh doanh khí N2O ngoài mục đích y tế vào diện cấm là biện pháp can thiệp từ gốc, nhằm chặn nguồn cung và giảm khả năng tiếp cận của người trẻ với một chất có thể gây hại nghiêm trọng.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư (sửa đổi Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện) đang bổ sung quy định cấm kinh doanh khí N2O (còn gọi là "khí cười") để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, ngoài mục đích y tế.

Chia sẻ về nội dung này, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng - Hội Y học dưới nước và oxy cao áp Việt Nam cho rằng, đây là một đề xuất rất cần thiết và đúng thời điểm.

tai sao can cam kinh doanh khi n2o khi cuoi ngoai muc dich y te hinh anh 1
Bổ sung quy định cấm kinh doanh khí N2O (còn gọi là "khí cười") để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, ngoài mục đích y tế. (Nguồn ảnh: MXH)

Về mặt y khoa, khí N2O (khí cười) chỉ có giá trị khi được sử dụng trong môi trường kiểm soát nghiêm ngặt, có chỉ định rõ ràng và có theo dõi chuyên môn, điển hình như trong gây mê, giảm đau hay một số thủ thuật y khoa. Khi bị sử dụng ngoài mục đích điều trị, đặc biệt là dưới hình thức “bóng cười”, N2O trở thành một chất có nguy cơ gây hại trực tiếp cho sức khỏe người dùng.

Điều đáng lo ngại là hiện nay việc sử dụng khí cười không còn là hiện tượng đơn lẻ mà đã trở thành một trào lưu trong nhóm thanh thiếu niên và người trẻ. Nhiều trường hợp nhập viện đã được ghi nhận vì ngộ độc, rối loạn thần kinh, yếu chi, tê bì tay chân và thậm chí có dấu hiệu tổn thương kéo dài.

Trong bối cảnh đó, nếu chỉ dừng ở mức quản lý hành chính thì chưa đủ mạnh. Việc đưa hành vi kinh doanh khí N2O để hít ngoài mục đích y tế vào diện cấm là biện pháp can thiệp từ gốc, nhằm chặn nguồn cung và giảm khả năng tiếp cận của người trẻ với một chất có thể gây hại nghiêm trọng.

Khi sử dụng kéo dài hoặc với liều lớn, N2O có thể gây ra nhiều tác động nghiêm trọng lên cơ thể, trong đó hệ thần kinh là cơ quan bị ảnh hưởng rõ nhất. Một cơ chế quan trọng là N2O làm bất hoạt vitamin B12 theo chức năng, từ đó ảnh hưởng đến quá trình tạo myelin và dẫn truyền thần kinh. Hậu quả là người bệnh có thể bị tê bì tay chân, giảm cảm giác, yếu cơ, đi lại loạng choạng, giảm phối hợp vận động, rối loạn trí nhớ và trong những trường hợp nặng có thể bị tổn thương tủy sống.

Không chỉ hệ thần kinh, tim mạch cũng có thể bị ảnh hưởng. N2O có thể gây thiếu oxy, làm tim và não không được cung cấp đủ oxy trong thời gian ngắn hoặc lặp đi lặp lại. Khi nồng độ oxy bị giảm hoặc người dùng hít số lượng lớn trong thời gian dài, nguy cơ tai biến toàn thân sẽ tăng đáng kể.

Về sức khỏe tổng thể, người sử dụng lâu dài có thể bị mệt mỏi, suy giảm thể lực, giảm tập trung, rối loạn tâm trạng và ảnh hưởng đến học tập, công việc, quan hệ xã hội. Đặc biệt, tổn thương thần kinh do thiếu vitamin B12 nếu phát hiện muộn có thể hồi phục không hoàn toàn.

Theo báo cáo của Bộ Y tế cho thấy khí N2O khi sử dụng cho con người qua đường hô hấp, ngoài mục đích y tế (không theo chỉ định, giám sát của bác sĩ hoặc nhân viên y tế) sẽ gây tác hại đến sức khỏe của con người, như làm liệt, rối loạn cảm giác, rối loạn tâm thần, tổn thương tủy sống và thiếu máu.

Việc lạm dụng khí N2O để giải trí có thể gây độc với hệ thần kinh và giảm khả năng sinh sản. Khí N2O có cơ chế tác dụng trên cơ thể tương tự ma túy nhóm opi (chất điển hình là heroin).

tai sao can cam kinh doanh khi n2o khi cuoi ngoai muc dich y te hinh anh 2
Việc lạm dụng khí N2O để giải trí có thể gây độc với hệ thần kinh và giảm khả năng sinh sản. (Nguồn ảnh: MXH)

Nếu quy định cấm được thông qua, lợi ích lớn nhất là giảm nguồn cung và giảm mức độ tiếp cận của thanh thiếu niên đối với một chất gây nghiện và gây hại đang bị “bình thường hóa” trong môi trường giải trí. Khi việc mua bán, phân phối và sử dụng N2O ngoài mục đích y tế bị siết chặt, các tụ điểm giải trí sẽ khó tiếp tục thương mại hóa loại khí này như một trò vui. Điều đó có ý nghĩa rất lớn trong việc ngăn chặn từ sớm hành vi thử nghiệm ở người trẻ.

Đối với thanh thiếu niên, nguy cơ lớn nhất không chỉ là ngộ độc cấp mà còn là việc bị cuốn vào thói quen sử dụng lặp đi lặp lại. Ở lứa tuổi này, nhận thức về nguy cơ còn hạn chế, khả năng bị bạn bè lôi kéo cao, và xu hướng thử nghiệm chất mới thường mạnh hơn người trưởng thành. Một khi đã dùng nhiều lần, họ có thể chuyển sang lệ thuộc tâm lý, tăng liều, rồi đi đến những tổn thương khó lường về thần kinh, tâm thần và thể chất.

Về lâu dài, đây cũng là cách bảo vệ chất lượng nguồn nhân lực trẻ. Một xã hội muốn phát triển bền vững không thể để thanh thiếu niên đánh đổi sức khỏe thần kinh và trí tuệ chỉ vì một cảm giác hưng phấn ngắn ngủi. Vì vậy, nếu được ban hành nghiêm túc và thực thi chặt chẽ, quy định này sẽ tạo ra tác động rất tích cực đối với sức khỏe cộng đồng

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Đề xuất quản lý khí N2O (khí cười) theo cơ chế định danh

VOV.VN - Để ngăn chặn tình trạng lạm dụng khí N2O (bóng cười) và các phụ gia thực phẩm nguy cơ cao, Bộ Công an đề xuất quản lý theo cơ chế định danh, truy xuất toàn bộ quá trình lưu thông hàng hóa, đồng thời hạn chế bán cho cá nhân và tăng cường hậu kiểm.

Bác sĩ Huy Hoàng/VOV.VN
Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam
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Đề xuất quản lý khí N2O (khí cười) theo cơ chế định danh

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