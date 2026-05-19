Triệt phá đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam

Tối 19/5, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế - PC03) vừa triệt phá đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia, khởi tố và bắt tạm giam hai đối tượng: Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, ngụ tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Tang vật thu giữ được. (Ảnh: CACC)

Đây là chiến công của lực lượng Công an TP.HCM thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo của Giám đốc Công an Thành phố.

Trước đó, ngày 20/4, lực lượng chức năng phát hiện Vũ Thị Ngọc Anh mang theo khoảng 2,2 kg vàng 9999, trị giá khoảng 9,7 tỷ đồng, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khi làm thủ tục đi Phú Quốc.

Qua đấu tranh, Vũ Thị Ngọc Anh khai nhận số vàng trên được mua từ Campuchia, vận chuyển trái phép về Việt Nam nhằm tiêu thụ hưởng chênh lệch giá. Số vàng này đã được đưa về Việt Nam vào sáng cùng ngày, sau đó mang đến nhà của Nguyễn Duy Tấn để thực hiện nung, đúc lại nhằm thay đổi hình dạng ban đầu, che giấu nguồn gốc trước khi tiếp tục vận chuyển đi tiêu thụ.

Vũ Thị Ngọc Anh mang theo khoảng 2,2 kg vàng 9999, trị giá khoảng 9,7 tỷ đồng tại thời điểm bị bắt. (Ảnh: CACC)

Cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2026, do chênh lệch giá vàng giữa Campuchia và Việt Nam, các đối tượng đã tổ chức đường dây mua vàng tại Campuchia rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ. Nhóm này sử dụng ứng dụng WhatsApp để liên lạc, góp vốn và điều phối hoạt động.

Các đối tượng đổi tiền Việt sang USD, chia nhỏ cho nhiều người mang qua Campuchia, không khai báo hải quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tống đạt, thực hiện các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam hai đối tượng: Vũ Thị Ngọc Anh và Nguyễn Duy Tấn. (Ảnh: CACC)

Tại Phnom Penh (Campuchia), số tiền trên được các đối tượng dùng để mua vàng 9999 dưới dạng trang sức như vòng tay, mặt dây chuyền. Khi nhập cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài, vàng được chia nhỏ, đeo trên người nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Sau khi vận chuyển trót lọt về TP.HCM, số vàng được gom lại và mang đi nấu, đúc thành khối lớn để che giấu nguồn gốc trước khi tiêu thụ trong nước.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây này đã thực hiện khoảng 10 chuyến vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam, mỗi chuyến trị giá khoảng 30 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.