Buôn lậu 8.000 cây vàng vào Việt Nam, ngụy trang bằng thiết bị điện tử

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố 7 đối tượng về hành vi Buôn lậu, trong đó có 5 đối tượng người Trung Quốc, 2 đối tượng người Việt Nam.

Theo đó khoảng tháng 10/2025, qua công tác nắm tình hình, Đội Thẩm định hồ sơ tố tụng thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội phát hiện một đường dây buôn lậu vàng từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn.

Nhóm đối tượng sau khi bị bắt.

Qua điều tra, cơ quan điều tra xác định, cầm đầu đường dây là người tên Chí, quốc tịch Trung Quốc. Theo điều tra ban đầu, đối tượng này nhập lậu vàng từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam bằng thủ đoạn ngụy trang tinh vi trong các lô hàng thiết bị điện tử nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Chí thuê Đỗ Minh Đức (SN 1988, Bắc Ninh) làm đầu mối tiếp nhận vàng. Đức được giao nhiệm vụ trung gian, tổ chức thuê người vận chuyển và giao vàng cho các nhóm đối tượng khác theo điều hành của Chí.

Từ tháng 3 năm nay, nhóm đối tượng đã buôn lậu tổng cộng 8.000 cây vàng về Việt Nam, tương đương hơn 1.200 tỷ đồng. Theo Công an thành phố Hà Nội, đây là đường dây có thủ đoạn buôn lậu vàng tinh vi nhất từ trước tới nay. Vàng được cất giấu trong các thiết bị điện tử và đưa về kho hàng tại tỉnh Bắc Ninh.

Công an TP Hà Nội đã thu giữ hơn 32kg vàng nguyên liệu. Cũng theo điều tra, nhiều cửa hàng vàng tại Hà Nội đã nhập vàng buôn lậu của các đối tượng, sau đó tiếp tục chế tác thành vàng trang sức và vàng miếng.