Triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch hàng tỷ đồng

Ngày 6/7, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Sơn La cho biết, vừa triệt xóa một đường dây cá độ bóng đá thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Sơn La phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng thông qua trang website https://hira88.com của hệ thống cá độ bóng đá “Bóng 88”.

Đường dây này được tổ chức chặt chẽ, phân cấp thành nhiều tầng, hoạt động với quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành trên cả nước. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng đấu tranh, triệt xóa trong thời gian sớm nhất.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Từ triển khai nhiều tổ công tác và đồng loạt ra quân, các lực lượng đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn, bắt giữ 4 đối tượng gồm: Quách Sỹ Khánh, sinh năm 1982; Nguyễn Trường Đại, sinh năm 1983; Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 1991 và Văn Cường, sinh năm 1966, cùng trú tại phường Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã mua tài khoản master, agent của 01 đối tượng (chưa rõ lai lịch) trên ứng dụng Telegram, sau đó phân nhỏ thành nhiều tài khoản cấp dưới để bán cho người chơi đăng nhập tham gia đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá. Bước đầu điều tra xác định, tổng số tiền các đối tượng giao dịch trong đường dây cá cược bóng đá qua mạng lên tới hàng tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tệ nạn cờ bạc, đồng thời giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương, Công an tỉnh Sơn La đề nghị các chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, người dân, nhất là quán cà phê, nhà hàng, quán bar, tiệm internet, tiệm cầm đồ... nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật; tuyệt đối không tổ chức hoặc cho phép cá nhân sử dụng địa điểm kinh doanh để làm đầu mối ghi tỷ lệ bóng đá, thầu cá độ, trung chuyển tiền đánh bạc, không tiếp tay cho tội phạm; cần kiểm tra chặt chẽ giấy tờ pháp lý của tài sản thế chấp, tuyệt đối không nhận cầm cố tài sản không rõ nguồn gốc hoặc tài sản do người chơi cá độ mang đến để siết nợ, cầm cố lấy tiền chung độ. Trường hợp cố tình tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Sơn La đề nghị quần chúng nhân dân và các chủ cơ sở kinh doanh nêu cao tinh thần trách nhiệm. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động cá độ bóng đá, hãy thông báo ngay cho Trực ban hình sự Công an tỉnh qua số điện thoại 069 2680 189 hoặc số máy bàn 0212.3759.678 hoặc báo trực tiếp cho Công an xã, phường nơi gần nhất.