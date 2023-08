Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi, bắt người vay chụp ảnh khỏa thân

Ngày 8/8, Công an TP. HCM cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố, ra lệnh tạm giam 7 bị can về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “cưỡng đoạt tài sản”.

Sau khi lập chuyên án đấu tranh, củng cố hồ sơ, chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP. HCM đã phối hợp Công an Quận 8, Công an Huyện Bình Chánh, Công an Huyện Nhà Bè và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP. Hà Nội triệt phá chuyên án, tạm giữ hình sự 7 đối tượng gồm: Hoàng Trọng Đức (22 tuổi), Đỗ Hồng Quân (20 tuổi), Phùng Quang Huy (26 tuổi), Nguyễn Hoàng Anh (29 tuổi), Nguyễn Văn Long (28 tuổi, cùng ngụ TP. Hà Nội), Trịnh Duy Anh (29 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) và Cù Việt Cường (34 tuổi, ngụ tỉnh Phú Thọ).

Công an TP.HCM bắt giữ 7 đối tượng thuộc băng nhóm. (Ảnh: CACC)

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 3/2023, Đức cầm đầu một nhóm từ Hà Nội vào TP. HCM tổ chức hoạt động "tín dụng đen" với lãi suất 360%/năm. Bên cạnh việc yêu cầu người vay cung cấp hàng loạt các thông tin cá nhân, giấy tờ, Đức còn chỉ đạo Huy, Long và Quân bắt khách vay phải chụp ảnh, quay clip khỏa thân của người vay gửi vào hội Zalo, Facebook của nhóm này.

Nhóm đối tượng này cho vay tiền góp với lãi suất khoảng 30%/tháng và người vay còn phải đóng các loại phí dịch vụ (5% - 10%) trên số tiền vay và thu trước hai ngày tiền góp. Trường hợp khách trả tiền chậm 3 - 4 ngày sẽ bị phạt một ngày tiền góp của số tiền vay, nếu chậm trên 10 ngày thì bắt đóng lại từ đầu, đối với tiền đứng nếu đóng chậm một ngày bị phạt 1% trên số tiền vay.

Khi đến thời hạn trả tiền mà người vay chưa trả tiền lãi và tiền gốc thì Đức cho đàn em đe dọa qua điện thoại, sau đó tiếp tục khủng bố tinh thần bằng cách chửi bới, đe dọa và đăng tải hình ảnh khỏa thân của người vay lên mạng xã hội và gửi cho người quen.

Phòng PC02 đề nghị ai là nạn nhân của băng nhóm trên đến địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, liên hệ Trung tá Võ Khôi Nghĩa, đội trưởng Đội 4, để trình báo.