Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia, giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với Công an phường Thủ Dầu Một, Công an phường Chánh Hưng (TP Hồ Chí Minh), Công an tỉnh Lâm Đồng và Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá chuyên án liên quan đến đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia.

Các đối tượng trong đường dây đánh bặc, rửa tiền. (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh).

Qua công tác nắm tình hình và đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây có dấu hiệu tổ chức rửa tiền hoạt động trên không gian mạng với sự tham gia của các đối tượng người nước ngoài và trong nước. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh.

Ban chuyên án đã huy động 66 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bắt giữ, khám xét và triệu tập 36 đối tượng tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, đường dây do 5 đối tượng trú tại Đài Loan (Trung Quốc) bị xác định giữ vai trò cầm đầu, điều hành hoạt động từ xa tại Việt Nam.

Cơ quan điều tra cho biết, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng, thiết bị điện tử và ứng dụng liên lạc được mã hóa để tiếp nhận, luân chuyển dòng tiền, gây khó khăn cho công tác phát hiện và truy vết.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định các bị can có vai trò tổ chức, vận hành hoạt động đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng dưới sự chỉ đạo từ các đối tượng tại Đài Loan (Trung Quốc). Theo cơ quan điều tra, các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) đã cấu kết với một số đối tượng người Việt Nam để xây dựng mạng lưới hoạt động khép kín.

Cơ quan công an lấy lời khai của Chang Chia Hsien (SN 31/10/1995) - vai trò chủ mưu. (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh).

Để che giấu hoạt động bị điều tra, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm, luân chuyển nhân sự sau khoảng hai tháng, đồng thời sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng và số điện thoại không trùng khớp với thông tin đăng ký nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Theo hồ sơ điều tra, 5 đối tượng bị xác định giữ vai trò chủ mưu gồm Chang Chia Hsien (SN 1995), Yu Li Hao (SN 1998), Pan Kun Yen (SN 1992), Hsueh Wei Chung (SN 1994) và Lin Huy Mei (SN 2001), đều trú tại Đài Loan (Trung Quốc).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, nhóm đối tượng đã thuê địa điểm hoạt động tại ba khu chung cư trên địa bàn phường Thủ Dầu Một và phường Chánh Hưng (TP Hồ Chí Minh). Tại đây, các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) trực tiếp quản lý, giám sát các nhân viên người Việt Nam thực hiện các công đoạn phục vụ hoạt động bị điều tra.

Các đối tượng bị cho là đã tuyển nhiều người Việt Nam đứng tên đăng ký thuê bao di động và mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng. Sau khi hoàn tất việc mở tài khoản, toàn bộ thông tin được chuyển cho các đối tượng tại Đài Loan (Trung Quốc) quản lý để tiếp nhận, luân chuyển và thanh toán dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc trực tuyến.

​Tang vật vụ án.(Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh).

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng trong khoảng hơn hai tháng hoạt động.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 56 điện thoại di động cá nhân, 266 điện thoại được cơ quan điều tra xác định phục vụ hoạt động bị điều tra, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để điều tra về các tội "Đánh bạc" và "Rửa tiền" theo quy định của pháp luật.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.