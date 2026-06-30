Triệt phá đường dây "phù phép" hóa chất thành sữa tắm, dầu gội giả thương hiệu lớn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thảo (SN 1993, trú xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình) và Lương Văn Khải (SN 2007, trú xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi "Sản xuất hàng giả". Đồng thời, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình trên thực địa và không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an phường Trường Thi phát hiện một đường dây sản xuất, buôn bán sữa tắm, dầu gội giả các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước với quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh theo quy trình khép kín.

Xưởng sản xuất sữa tắm giả, dầu gội giả tại phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình

Cơ quan điều tra xác định, Phạm Thị Thảo là đối tượng trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của đường dây. Thảo trực tiếp nhập nguyên liệu, tem nhãn, bao bì sản phẩm và pha chế hóa chất để sản xuất sữa tắm, dầu gội giả. Trong khi đó, Lương Văn Khải giữ vai trò giúp sức tích cực, phụ trách quản lý kho hàng, điều hành hoạt động sản xuất và tuyển dụng, quản lý lao động thời vụ.

Máy trộn hóa chất và các thùng nhựa chứa hóa chất đã pha trộn để chiết rót vào các chai sữa tắm giả

Quá trình điều tra cho thấy, các cơ sở sản xuất và phân phối hàng giả được bố trí tại tỉnh Ninh Bình và thành phố Hà Nội. Tại Ninh Bình, Phạm Thị Thảo tổ chức 3 địa điểm gồm một xưởng sản xuất và hai kho tập kết, hoàn thiện sản phẩm. Tại Hà Nội, các đối tượng bố trí 4 địa điểm gồm xưởng sản xuất, kho chứa hàng thành phẩm vận chuyển từ Ninh Bình, cùng văn phòng điều hành, quảng cáo và bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội.

Các công đoạn từ pha chế, chiết rót, đóng chai, dán tem nhãn đến tiêu thụ được vận hành độc lập nhưng liên kết chặt chẽ, tạo thành quy trình sản xuất, phân phối hàng giả khép kín trên phạm vi toàn quốc.

Sau thời gian điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Công an phường Trường Thi đồng loạt kiểm tra 7 địa điểm tại tỉnh Ninh Bình và thành phố Hà Nội. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ gần 30.000 sản phẩm sữa tắm, dầu gội giả thành phẩm và bán thành phẩm; hàng chục nghìn vỏ chai, tem nhãn, bao bì cùng số lượng lớn hóa chất, nguyên liệu, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất hàng giả.

Cơ quan CSĐT ghi lời khai của bị can Phạm Thị Thảo

Theo cơ quan điều tra, các sản phẩm giả được pha chế từ nhiều loại hóa chất khác nhau, sau đó chiết rót vào chai, dán nhãn các thương hiệu nổi tiếng rồi tiêu thụ trên toàn quốc thông qua mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh công bố Quyết định khởi tố bị can đối với Lương Văn Khải

Qua vụ án, cơ quan công an khuyến cáo người dân chỉ nên mua hàng tại các cơ sở kinh doanh, đại lý và hệ thống phân phối chính thức; kiểm tra kỹ nguồn gốc, xuất xứ, tem nhãn và thông tin sản phẩm trước khi sử dụng; không mua các sản phẩm có giá bán thấp bất thường hoặc được rao bán trên mạng xã hội khi chưa xác minh được nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý.