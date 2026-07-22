Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả quy mô lớn

Ngày 22/7/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ triệt phá thành công chuyên án sản xuất, buôn bán nước hoa giả mang các thương hiệu nổi tiếng thế giới được bảo hộ tại Việt Nam.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 13 bị can, trong đó 12 bị can bị khởi tố về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả" và 1 bị can bị khởi tố về tội "Trốn thuế".

Đối tượng Đào Văn Minh và Đào Văn Cảnh tại cơ quan Cảnh sát điều tra. Ảnh: CATH

Đối tượng Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Văn Bảo. Ảnh: CATH

Các bị can bị khởi tố gồm: Đinh Thị Phương, Đào Văn Cảnh (xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Thị Thùy Linh, Đào Văn Minh (xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa); Mai Minh Đức, Nguyễn Quỳnh Trang (chung cư New Horizon, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội); Nguyễn Văn Bảo (khu đô thị An Hưng, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội); Nguyễn Văn Hậu (xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh); Đào Thị Thùy (phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội); Đặng Công Hanh (phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh); Phùng Thị Ngọc Linh (xã Thượng Cát, thành phố Hà Nội); Giang Quế Dinh (phường Bình Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh) và Ngô Hải Ninh (phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội).

Trước đó, qua công tác rà soát trên không gian mạng và các sàn thương mại điện tử, lực lượng Công an phát hiện hai cơ sở kinh doanh tại xã Tân Tiến và xã Hồ Vương (tỉnh Thanh Hóa) do hai cặp vợ chồng Đào Văn Cảnh - Đinh Thị Phương và Đào Văn Minh - Nguyễn Thị Thùy Linh làm chủ có nhiều dấu hiệu bất thường.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã lợi dụng kẽ hở trong quy trình đăng ký gian hàng trực tuyến để lập nhiều tài khoản, gian hàng ảo với thông tin giả mạo, sau đó sử dụng các kỹ thuật quảng cáo, tối ưu hiển thị nhằm đưa sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng.

Các đối tượng rao bán các sản phẩm mang nhãn hiệu CHANEL, GUCCI, DIOR... với mức giá chỉ bằng một phần rất nhỏ so với hàng chính hãng. Cùng với đó là những lời quảng cáo như "hàng xách tay", "hàng chiết", "Shopee trợ giá"... nhằm tạo lòng tin, qua đó lừa bán hàng giả cho nhiều khách hàng trên cả nước.

Ngày 21/3/2026, lực lượng công an đồng loạt khám xét khẩn cấp 7 địa điểm tại Thanh Hóa và Hà Nội, thu giữ hơn 650 chai nước hoa thành phẩm loại 100ml, hơn 1.500 lọ nước hoa chiết 10ml giả mạo hàng chục thương hiệu nổi tiếng thế giới; hơn 620 lít dung dịch nước hoa, hóa chất, hương liệu cùng 4 ô tô, nhiều sổ tiết kiệm và tài sản có giá trị.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ toàn bộ hệ thống sản xuất, phân phối nước hoa giả hoạt động theo nhiều tầng nấc, từ các đầu mối cung cấp nguyên liệu, cơ sở sản xuất, sang chiết đến mạng lưới phân phối trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.

Trong đó, Phùng Thị Ngọc Linh được xác định là đầu mối bán sỉ nước hoa giả thông qua các tài khoản mạng xã hội. Đáng chú ý, cơ quan điều tra làm rõ Giang Quế Dinh là người đứng sau điều hành hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Kiến Thăng và Công ty TNHH D-FRAGRANCES tại thành phố Hồ Chí Minh. Để che giấu vai trò, Dinh để mẹ đẻ và em ruột đứng tên đại diện pháp luật của các doanh nghiệp.

Hương liệu, nước hoa giả được các đối tượng sử dụng để sản xuất, sang chiết nước hoa giả các thương hiệu lớn. Ảnh: CATH

Theo kết quả điều tra, Dinh nhập khẩu hợp pháp hương liệu từ Thổ Nhĩ Kỳ rồi bán ra thị trường. Từ năm 2023 - 2025, Dinh đã chỉ đạo bán hương liệu cho 14 khách hàng, trong đó có vợ chồng Mai Minh Đức - Nguyễn Quỳnh Trang, nhưng không kê khai doanh thu để thực hiện nghĩa vụ thuế. Tổng doanh số ngoài sổ sách được xác định hơn 15,5 tỷ đồng.

Sau khi mua hương liệu, vợ chồng Mai Minh Đức và Nguyễn Quỳnh Trang pha trộn với cồn, nước cất để tạo thành dung dịch nước hoa giả, sau đó đặt sản xuất vỏ chai, in nhãn mác của các thương hiệu cao cấp rồi thuê Ngô Hải Ninh thiết kế, quảng bá và vận hành các gian hàng trên Shopee để tiêu thụ sản phẩm.

Từ tháng 5/2025 đến tháng 3/2026, nhóm này thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng từ việc bán nước hoa chiết giả trên Shopee. Các sản phẩm sau đó được phân phối cho nhiều đầu mối trên cả nước thông qua các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội, trong đó Đào Văn Minh và Đào Văn Cảnh là hai đầu mối thu mua, tổ chức livestream, chạy quảng cáo để bán lại cho người tiêu dùng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.