Buôn bán nước hoa giả nhãn hiệu nổi tiếng, cặp vợ chồng bị khởi tố

Công an Cần Thơ cho biết, trước đó, qua công tác nắm địa bàn, ngày 6/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Cần Thơ phối hợp Công an xã Thạnh An, Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ tiến hành khám xét khẩn cấp 3 địa điểm tại ấp Phụng Quới A, xã Thạnh An, thành phố Cần Thơ là nơi sản xuất, buôn bán hàng giả là nước hoa mang các nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài sản xuất do Lê Văn Hải, (SN 1973), ngụ ấp Phụng Quới, xã Thạnh An, TP Cần Thơ và vợ là Vũ Thanh Thủy, sinh năm 1985 ngụ phường Tây Thạnh, TP. Hồ Chí Minh thực hiện.

Sản xuất, buôn bán nước hoa giả. (Ảnh: công an Cần Thơ)

Cơ quan Công an nhận định, công tác đấu tranh với tội phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là cuộc đấu tranh hết sức quan trọng, mang tính lâu dài, do đó cần huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra. (Ảnh: công an Cần Thơ)

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với tội phạm về hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại.

Công an khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với tội phạm về hàng giả. (Ảnh: Công an Cần Thơ)

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các tổ chức, cá nhân đã mua nước hoa của Lê Văn Hải và Vũ Thanh Thủy đến trình báo tại Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Cần Thơ để được giải quyết theo quy định.