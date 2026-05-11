  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Buôn bán nước hoa giả nhãn hiệu nổi tiếng, cặp vợ chồng bị khởi tố

Thứ Hai, 19:13, 11/05/2026
VOV.VN - Ngày 11/5, Công an Cần Thơ cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối Lê Văn Hải, đồng thời ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thanh Thủy về hành vi sản xuất, buôn bán nước hoa giả.

Công an Cần Thơ cho biết, trước đó, qua công tác nắm địa bàn, ngày 6/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Cần Thơ phối hợp Công an xã Thạnh An, Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ tiến hành khám xét khẩn cấp 3 địa điểm tại ấp Phụng Quới A, xã Thạnh An, thành phố Cần Thơ là nơi sản xuất, buôn bán hàng giả là nước hoa mang các nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài sản xuất do Lê Văn Hải, (SN 1973), ngụ ấp Phụng Quới, xã Thạnh An, TP Cần Thơ và vợ là Vũ Thanh Thủy, sinh năm 1985 ngụ phường Tây Thạnh, TP. Hồ Chí Minh thực hiện.

Sản xuất, buôn bán nước hoa giả. (Ảnh: công an Cần Thơ)

Cơ quan Công an nhận định, công tác đấu tranh với tội phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là cuộc đấu tranh hết sức quan trọng, mang tính lâu dài, do đó cần huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra. (Ảnh: công an Cần Thơ)

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với tội phạm về hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại.

Công an khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với tội phạm về hàng giả. (Ảnh: Công an Cần Thơ)

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các tổ chức, cá nhân đã mua nước hoa của Lê Văn Hải và Vũ Thanh Thủy đến trình báo tại Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Cần Thơ để được giải quyết theo quy định.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
Khởi tố đối tượng bán thuốc nam trái phép trên mạng xã hội

VOV.VN - Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố, bắt tạm giam Giàng A Cu về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” sau khi phát hiện đối tượng sử dụng Facebook, TikTok quảng cáo, bán thuốc nam tự sản xuất cho 135 người, thu lợi bất chính hơn 123 triệu đồng. 

Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí nguy hiểm, lạng lách để "ra oai"

VOV.VN - Nhóm 13 thanh thiếu niên tại Ninh Bình đã tụ tập điều khiển xe máy tốc độ cao, che biển số và mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như dao phóng lợn, đinh ba... chạy trên Quốc lộ để "ra oai".

Bị khởi tố vì bán 5 cây gậy bi-a của chủ quán để trả nợ

VOV.VN - Lợi dụng sự tin tưởng của chủ quán bi-a tại phường Đông A, tỉnh Ninh Bình, Trần Trọng Đức đã mang 5 cây gậy bi-a trị giá khoảng 126,5 triệu đồng đi bán và cầm cố để lấy tiền tiêu xài cá nhân, trả nợ. Đối tượng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

