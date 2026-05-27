Triệt phá tà đạo Ba Na Đêga Kon Kông, giữ bình yên cho buôn làng

Sau các tổ chức như “Tin lành Đêga”, “tà đạo Hà Mòn”, “Đức Chúa Trời Mẹ”, gần đây xuất hiện tà đạo “Ba Na Đêga Kon Kông” nhằm lôi kéo người dân, gieo rắc tư tưởng ly khai, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc tại tỉnh Gia Lai. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng và cả hệ thống chính trị, trong tháng 5/2026, Công an tỉnh Gia Lai đã triệt phá thành công tổ chức tà đạo này. Cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng để giúp người dân nhận rõ bản chất phản động của tà đạo vẫn đang được kiên trì thực hiện ở từng buôn làng.

Sáng sớm ở làng Tơ Drăh, xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai, cán bộ Công an xã đến thăm gia đình ông Bái, 43 tuổi, người Ba Na, hỏi han chuyện mùa vụ, sức khỏe và việc học của các con. Hơn một năm trước, ông Bái từng nhẹ dạ tin theo tà đạo “Ba Na Đêga Kon Kông” do các đối tượng phản động dựng lên để lôi kéo người dân.

Ông Bái (ngoài cùng bên phải) rất hối hận vì bị lôi kéo, tham gia tà đạo.

Ông Bái kể lại, thời điểm mới xuất hiện, các đối tượng tuyên truyền đây là “đạo riêng của người Ba Na”, đã được công nhận nên nhiều người cả tin đi theo. Chỉ đến khi chính quyền địa phương và lực lượng công an phân tích, vạch rõ bản chất phản động, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để chống phá của các đối tượng cầm đầu, ông mới nhận ra mình bị lợi dụng.

“Tà đạo Ba Na Kon Kông là sai rồi. Sai là vì nó gây chia rẽ dân tộc, Nhà nước mình không cho phép. Mình biết sai là mình bỏ thôi", ông Bái nói.

Theo cơ quan công an, từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2025, tổ chức tà đạo “Ba Na Đêga Kon Kông” đã lôi kéo trên 350 người tại 22 làng thuộc 7 xã ở tỉnh Gia Lai tham gia. Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã xây dựng bộ khung hoạt động chặt chẽ, núp bóng sinh hoạt tôn giáo để tuyên truyền tư tưởng ly khai, kích động chia rẽ dân tộc, chống đối chính quyền và vận động quyên góp tiền trái phép để phục vụ hoạt động phản động.

Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai (ngoài cùng bên phải) truy xét đối tượng cầm đầu của tà đạo Ba Na Đêga Kon Kông tại xã Ayun. (ảnh: Công an Gia Lai)

Thượng tá Phan Thanh Hải, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, thực chất “Ba Na Đêga Kon Kông” là biến tướng của tổ chức “Tin lành Đêga” do các đối tượng Fulro lưu vong ở nước ngoài giật dây, chỉ đạo nhằm gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Trung tuần tháng 5/2026, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi “Phá hoại chính sách đại đoàn kết”, bắt một số đối tượng cốt cán của tổ chức tà đạo này.

Trong quá trình đấu tranh, tỉnh Gia Lai đã kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu, cốt cán. Song song với đó, công tác dân vận, tuyên truyền, cảm hóa người lầm đường được đặc biệt chú trọng để người dân quay lại sinh hoạt tôn giáo thuần túy, đúng quy định pháp luật. Tại các buôn làng, già làng, người có uy tín, bí thư chi bộ, trưởng thôn trở thành lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động bà con nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động đội lốt tôn giáo.

Ông Đinh Chroh, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn làng Tơ Drăh, xã Bờ Ngoong cho biết: “Mình nói với bà con rằng Việt Nam có 54 dân tộc anh em. Không thể tách người Ba Na, người Jarai hay người Kinh thành những cái gọi là ‘đạo riêng’, đi ngược lại khối đại đoàn kết dân tộc”

Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tôn giáo để chống phá luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững ổn định địa bàn. Ngoài các biện pháp nghiệp vụ nhằm ngăn chặn từ sớm, từ xa việc hình thành tổ chức, phát triển lực lượng cốt cán để lôi kéo người dân, lực lượng công an còn đẩy mạnh đấu tranh trên mặt trận tư tưởng; phát huy vai trò của già làng, người có uy tín và cả những người từng lầm lỡ nhưng đã thức tỉnh, quay đầu.

Lực lượng công an xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai hỏi thăm, kết hợp tuyên truyền người dân không tin, không theo tà đạo.

Cuộc đấu tranh với các tổ chức lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá ở Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng được xác định còn lâu dài, phức tạp. Bởi các đối tượng phản động luôn tìm cách thay đổi phương thức hoạt động, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân để gieo rắc tư tưởng ly khai, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, cùng sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và người dân buôn làng, những luận điệu xuyên tạc, phản động núp bóng tôn giáo sẽ không còn đất sống; bình yên sẽ tiếp tục được giữ vững trên đại ngàn Tây Nguyên.