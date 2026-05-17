“Vắc xin” nào để phòng chống tà đạo len lỏi vào đời sống xã hội?

Từ những “vòi bạch tuộc” núp bóng niềm tin

Mới đây, Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt xóa một nhóm hoạt động “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” trái phép tại địa bàn các phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn và xã Quảng Ninh (thuộc tỉnh Quảng Bình cũ). Đây không chỉ là một chiến công trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Nó còn là hồi chuông báo động về sự hồi sinh của các tà đạo, giáo phái lạ sau một thời gian lắng xuống.

Trước đó, nhóm đối tượng gồm khoảng 50 người tổ chức sinh hoạt “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” trái phép với phương thức hoạt động kín kẽ, thường xuyên thay đổi địa điểm và lợi dụng các mối quan hệ thân quen để lôi kéo, nhóm này đã biến những giáo lý lệch lạc thành công cụ để trục lợi.

Đối tượng Nguyễn Duy Cường được xác định với vai trò cầm đầu

Cần phải khẳng định ngay rằng: “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” là tổ chức chưa được Nhà nước Việt Nam cấp phép hoạt động tôn giáo. Những gì tổ chức này rao giảng không chỉ đi ngược lại giáo lý chính thống của Công giáo hay Tin lành, mà còn chà đạp lên những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Cái gọi là “ngày tận thế”, “sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời Mẹ” thực chất là những kịch bản tâm lý được dàn dựng công phu nhằm đánh vào sự nhẹ dạ, cả tin và những góc khuất trong tâm hồn của những người đang gặp bế tắc. Từ đây, những “vòi bạch tuộc” bắt đầu siết chặt. Đó là, buộc tín hữu từ bỏ gia đình, đập phá bàn thờ tổ tiên, từ bỏ công việc và nộp “phí dâng hiến” ... Đây rõ ràng không phải là tự do tín ngưỡng mà là một hành vi lợi dụng đức tin để nô lệ hóa con người về mặt tư tưởng và bóc lột về mặt kinh tế.

Một vấn đề đặt ra đó là: Tại sao sau rất nhiều đợt truy quét của lực lượng Công an trên toàn quốc, những tổ chức như “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” vẫn có đất sống? Câu trả lời nằm ở sự biến tướng không ngừng của chúng, một phần cũng do ở sự cả tin của một bộ phận người dân.

Thứ nhất, chúng tận dụng triệt để không gian mạng để truyền bá tà đạo mà không cần tụ tập đông người ở những nơi dễ bị phát hiện.

Thứ hai, đối tượng nhắm đến không chỉ là những người dân lao động mà đã mở rộng sang học sinh, sinh viên… thiếu bản lĩnh chính trị.

Thứ ba, chúng núp bóng dưới các hoạt động thiện nguyện, hội thảo làm giàu, câu lạc bộ hướng nghiệp.

“Vắc xin” phải đủ mạnh và đủ nghiêm

Để ngăn chặn tà đạo, liều “vắc xin” đầu tiên phải là sự thượng tôn pháp luật. Chúng ta tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, nhưng tuyệt đối không nương tay với những hành vi lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật.

Công tác đấu tranh của lực lượng Công an, như vụ việc xảy ra tại Quảng Trị cần được nhân rộng và quyết liệt hơn nữa. Phải đánh trúng, đánh đúng vào các đối tượng cầm đầu, những kẻ “chăn dắt” tâm linh để trục lợi. Pháp luật phải là thanh bảo kiếm sắc bén, không chỉ dừng lại ở việc giải tán, xử phạt hành chính mà cần truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Đồng thời, chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý Nhà nước về tôn giáo cần thắt chặt công tác quản lý địa bàn. Không để tồn tại những “vùng trắng” về quản lý để các đối tượng lợi dụng sinh hoạt kín. Sự lơ là, chủ quan của chính quyền cơ sở chính là môi trường thuận lợi để tà đạo sinh sôi.

Tuy nhiên, mọi biện pháp cưỡng chế chỉ là phần ngọn. Liều “vắc xin” quan trọng nhất, mang tính bền vững nhất chính là “hệ miễn dịch” trong lòng mỗi người dân. Đó là sự nâng cao dân trí và bản lĩnh văn hóa.

Phải gọi tên đúng bản chất của chúng là “tà đạo”, là “lừa đảo” chứ không thể dùng những từ ngữ mập mờ. Người dân cần được trang bị kiến thức để nhận diện các dấu hiệu lạ: Sinh hoạt lén lút, ép đóng tiền, ép bỏ bàn thờ tổ tiên... đó chắc chắn không phải là tôn giáo chân chính.

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của các tôn giáo chính thống, các chức sắc, nhà tu hành có uy tín trong việc định hướng niềm tin cho tín đồ. Khi niềm tin tôn giáo lành mạnh được bồi đắp, nó sẽ tự động đào thải những thứ tà thuyết lạc lõng.

Quyền tự do tín ngưỡng là thiêng liêng, nhưng ổn định xã hội và bình yên của nhân dân là tối thượng. Ngăn chặn tà đạo cần sự phối hợp chặt chẽ trong việc thực thi pháp luật nghiêm minh của cac cơ quan chức năng, chính quyền địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền sắc bén và củng cố niềm tin trong nhân dân.