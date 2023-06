Triệt xóa các chuyên án ma túy lớn, nhiều đơn vị ở Bình Dương được khen thưởng

Các đơn vị phối hợp triệt xóa các đường dây tội phạm được khen thưởng.

Theo đó, Bộ Công an đã biểu dương, trao thưởng 105 triệu đồng cho các đơn vị thuộc Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị ở phía Bắc vì triệt xóa đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn (hơn 30 kg) qua đường hàng không, bưu điện về Việt Nam và chuyển về tiêu thụ ở Bình Dương. Công an đã bắt 1 đối tượng và đang mở rộng điều tra.

Bộ Công an trao thưởng số tiền 80 triệu đồng cho các đơn vị thuộc Công an tỉnh Bình Dương và phòng 2 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương vì đã triệt xóa đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy từ biên giới Việt Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

Qua theo dõi, các lực lượng đã bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 18 bánh heroin, 1,9kg ketamin, 6.000 viên hồng phiến, 1 khẩu súng…

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương được khen thưởng

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trao thưởng 80 triệu đồng cho các tập thể, cá nhân tham gia triệt xóa các chuyên án, vụ án lớn.

Cụ thể là thưởng cho các đơn vị triệt xóa 2 đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy tại nhiều tỉnh thành, thu giữ hơn 13,1 kg ma túy các loại, 1 khẩu súng, 5 viên đạn...; triệt xóa đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao, không gian mạng để tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 63 tỷ đồng, đã bắt giữ, xử lý 10 đối tượng liên quan.

Công an tỉnh cũng khen thưởng đơn vị truy bắt nhanh đối tượng đột nhập công ty trộm tài sản hơn 500 triệu đồng ở thành phố Tân Uyên; truy xét bắt giữ nhanh các đối tượng cướp tài sản tại huyện Dầu Tiếng và huyện Bắc Tân Uyên.