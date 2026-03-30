Triệt xóa nhóm đối tượng “bay lắc” nhiều ngày liên tục tại Hà Tĩnh

Thứ Hai, 20:54, 30/03/2026
VOV.VN - Ngày 30/3, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an xã Can Lộc vừa triệt xóa nhóm đối tượng tụ tập tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nhiều ngày liên tục tại nhà riêng và trong khách sạn.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn tại phòng 305, khách sạn Mạnh Hải (thôn 7, xã Can Lộc). Ngày 26/3/2026, kiểm tra hành chính, Công an xã Can Lộc phát hiện 4 đối tượng gồm: Trần Văn Hoành (SN 2004), Lê Hoàng Sơn (SN 2004), cùng trú tại phường Nam Hồng Lĩnh; Nguyễn Tiến Quốc (SN 2006), trú tại xã Can Lộc; La Văn Dũng (SN 2005), trú tại xã Gia Hanh.

triet xoa nhom doi tuong bay lac nhieu ngay lien tuc tai ha tinh hinh anh 1
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can. 

Qua test nhanh, cả 4 đối tượng đều dương tính với Methamphetamine và Amphetamine. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả xác minh cho thấy, từ ngày 23-26/3/2026, nhóm này liên tục sử dụng ma túy tại nhà riêng của Nguyễn Tiến Quốc, sau đó thuê phòng khách sạn để tiếp tục sử dụng.

Để có tiền phục vụ ăn chơi, các đối tượng đã lợi dụng sơ hở trong quản lý tài sản của gia đình, mang tài sản cá nhân đi cầm cố. Hành vi tụ tập sử dụng ma túy kéo dài tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vi phạm pháp luật khác, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Mở rộng điều tra, ngày 27/3/2026, Công an xã Can Lộc phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh làm rõ 2 đối tượng bán ma túy cho nhóm trên gồm Lê Văn Chính (SN 2006, trú xã Trường Lưu) và Hoàng Trọng Cung (SN 1999, trú xã Gia Hanh); thu giữ 1 gói tinh thể nghi ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

hai_doi_tuong_van_chuyen_ma_tuy_da_bi_bat_giu_cung_tang_vat.jpg

Bắt 2 đối tượng vận chuyển 7kg ma túy

VOV.VN - Chi cục Hải quan khu vực IX vừa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phá thành công đường dây vận chuyển ma túy lớn từ biên giới về đồng bằng, thu giữ 7kg ma túy đá.

Bá Thăng/VOV.VN
Bắt giữ đối tượng vận chuyển 14kg ma túy qua biên giới Hà Tĩnh

VOV.VN - Lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đã phối hợp bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 14kg ma túy.

Khởi tố đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Ngày 8/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Quang Đức (sinh năm 1993, trú tại tổ dân phố Đại Lợi, xã Đức Thọ, huyện Đức Thọ cũ) về hành vi "sử dụng trái phép chất ma túy" theo khoản 1, Điều 256a Bộ luật Hình sự.

Tài xế sử dụng ma tuý, lái ô tô tông 2 mẹ con thương vong ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Đậu Giang Sơn sử dụng ma tuý sau đó lái ô tô bán tải chạy trên quốc lộ 8A (Hà Tĩnh) và gây tai nạn với xe máy khiến 2 mẹ con thương vong.

